शिमला: भारतीय चुनाव आयोग की टीम ने 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगाने का मसौदा तैयार किया है. सूत्रों के मुताबिक भारतीय चुनाव आयोग ने (Election Commission of India) प्रदेश के अधिकारियों को इस तरह के (code of conduct in himachal) संकेत दिए हैं. भाजपा हाईकमान की हिमाचल प्रदेश में तीन मंत्रियों के टिकट काटने की योजना से हड़कंप मच गया है. किसका टिकट कट रहा है, सोमवार को इस बारे में दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा. हाईकमान तीन मंत्रियों के अलावा एक तिहाई विधायकों के भी टिकट काटने की तैयारी में है. इनके खिलाफ जनता में खासी नाराजगी है.

पिछले चार महीने में भाजपा के दो आंतरिक सर्वेक्षण को इसके लिए आधार बनाया गया है. हालांकि, इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल दौरे के दौरान चेतावनी दे चुके हैं कि किसी का भी टिकट पक्का नहीं है. उन्होंने दो टूक कहा था कि 15 फीसदी विधायकों के टिकट यूपी और उत्तराखंड में भी कटे हैं. उन्होंने हिमाचल में भी इस संभावना से इंकार नहीं किया था. अब भाजपा के दो सर्वेक्षणों के बाद केंद्रीय नेतृत्व के टिकट काटने का मन बना लेने से मंत्रियों और विधायकों की चिंता बढ़ गई है.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की (election in himachal) लोक सभा और विधानसभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पहली अक्तूबर 2022 की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है. निर्वाचन विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 16 अगस्त, मंगलवार से 11 सितंबर रविवार तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक अधिकारियों के कार्यालयों में होंगे.

निर्धारित कार्यक्रमानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 16 अगस्त मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित प्रत्येक मतदान केंद्र पर और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एडीएम/ एसडीएम) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में कर दिया गया है. प्रारूप मतदाता सूचियां दिनांक 16 अगस्त, 2022 (मंगलवार) से 11 सितंबर 2022 (रविवार) तक उपरोक्त स्थानों पर निशुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप फार्म 6, 7 व 8 जो भी समुचित हो, पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगी.

इस संदर्भ में दिनांक 3 व 4 सितंबर, 2022 को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की पुष्टि करने के लिए अथवा मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने या विद्यमान प्रविष्टि में संशोधन करवाने या अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटवाने हेतु अपने संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारी से उपरोक्त अभियान दिवसों पर भी संपर्क कर सकते हैं. वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट में भी कर सकता है.

वेबसाइट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर (National Voters Service Portal) भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म (नाम दर्ज करने अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से सम्बन्धित) भरे जा सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि वे विशेष अभियान दिवस 3 व 4 सितंबर का पूर्ण लाभ उठाएं और संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटवाने में और विद्यमान प्रविष्टि में संशोधन हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें.

