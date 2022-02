हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट, प्रदेश में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ

हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी (heavy rain and snowfall in Himachal) को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका असर बुधवार रात से शुरू हो जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

लोक सभा में राहुल गांधी बोले , गरीबों-अमीरों के हिंदुस्तान के बीच बढ़ रही खाई

लोक सभा में राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों-अमीरों के हिंदुस्तान के बीच खाई बढ़ रह रही है. उन्होंने कहा कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं; अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान, दोनों के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है. उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा, भारत यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है. संविधान में इसे नेशन नहीं कहा गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर रेल लाइन पर क्या बोले CM जयराम ठाकुर, यहां पढ़ें पूरी खबर

ऊना से हमीरपुर रेल लाइन पर विस्तृत से चर्चा की गई है और जिला हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज कैंपस जोलसप्पड़ के नजदीक तक रेल लाइन पहुंचाई जाने पर सहमति (Jairam Thakur on Hamirpur rail line) बनी है. ऐसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान हमीरपुर में कहा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सरकार ने अपनी साख बचान के लिए अवैध शराब के कारोबारियों पर की कार्रवाई: सुभाष शर्मा

हिमाचल जनक्रांति पार्टी (Himachal Jankranti Party) के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब की काला बाजारी का सच जनता के सामने आ चुका है. सुभाष शर्मा ने कहा कि शराब माफिया (Subhash Sharma on liquor mafia) पर सरकार का पूरा हाथ है. यही कारण है कि यह कारोबार अंधाधुंध चल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी पढ़ रही है. जिस कारण शराब माफिया हावी हो रहा है. प्रदेश सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर

केंद्रीय बजट को राठौर ने बताया आंकड़ों का मायाजाल, कहा: सत्ता वापसी भाजपा के लिए 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने'

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अब कांग्रेस (Kuldeep Rathore on Union Budget) अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बजट को महज आंकड़ों का मायाजाल बताते हुए इसे पूरी तरह जन विरोधी करार दिया है. उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है और इसमें आम जनता के लिक कुछ नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर

एसएमसी अध्यापकों के मुद्दे पर सरकार गंभीर, शिक्षा मंत्री ने कहा जल्द होगा समाधान

प्रदेश सचिवालय में शिक्षा विभाग की बैठक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की (Education Department meeting in shimla) गई. बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसएमसी अध्यापकों के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इसका समाधान किया (Govind Thakur in Education meeting) जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में सतलुज में उतरी NDRF की टीम, जानें वजह

किन्नौर के सापनी गांव का सुधीर नामक युवक (Sudhir of Sapni village is missing) 27 जनवरी 2022 को पोवारी व शौंग ठोंग नामक स्थान से लापता हुआ है. जिसके बाद किन्नौर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लापता युवक को ढूंढा जा रहा है. ऐसे में आज किन्नौर प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीम (NDRF team in Kinnaur) की मदद ली गई है और लापता युवक को ढूंढने का काम शुरू किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

Mandi Poisonous Liquor Case: एमपी में पकड़े गए बिलासपुर के दो आरोपियों की होगी हिस्ट्री जांच

कुछ दिन पहले ही हिमाचल पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के एक फॉर्म हाउस में की गई रेड में पकड़े गए आरोपियों में दो आरोपी बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं. ऐसे में बिलासपुर पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू ने (Mandi Poisonous Liquor Case) कहा कि इन आरोपियों की पूरी हिस्ट्री पता की जा रही है. वहीं, पुलिस सूत्रों के अनुसार इन दोनों युवकों के खिलाफ पहले से ही बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के मामले में कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर

किन्नौर में बर्फबारी के बाद स्कीइंग का आनंद ले रहे पर्यटक, प्रशासन जल्द करवा सकता है प्रतियोगिता

किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद इन दिनों पर्यटक समेत स्थानिय लोग स्कीइंग का आनंद ले रहे हैं. किन्नौर खेल स्कीइंग एसोसिएशन (Kinnaur Sports Skiing Association) द्वारा 14 से 18 वर्षीय आयु वर्ग के किशोरों को मौसम अनुकूल होते ही स्कीइंग खेल की प्रतियोगिता (Skiing competition in kinnaur) करवाने के लिए प्रशासन से अनुमति भी ली जा रही है. ताकि जिला के कल्पा में बड़े स्तर इस खेल की शुरुआत की जा सके. यहां पढ़ें पूरी खबर

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हिमाचल पुलिस सतर्क, इस जिले में स्थापित किए गए 9 नाके

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर में पुलिस सतर्क हो गई है. बिलासपुर दौरे पर पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu arrived on Bilaspur tour) ने बताया कि पंजाब चुनावों (punjab assembly election 2022) को लेकर हिमाचल पुलिस पूरी तरह से तैयार है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 9 नाके पंजाब बाॅडर पर स्थापित कर दिए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर

PNB Clerk Missing in Bilaspur: लापता बेटी की तलाश के लिए CM जयराम से मिला प्रतिनिधिमंडल

बिलासपुर में पीएनबी में बतौर क्लर्क तैनात एक बेटी पिछले तीन महीने से लापता (pnb clerk missing in bilaspur) है. इस मामले में बिलासपुर के एक प्रतिनिधिमंडल ने हमीरपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

