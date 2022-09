बिलासपुर में रो पड़े पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने आज बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए ये ऐलान किया है कि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं. प्रेस वार्त के दौरान रामलाल ठाकुर भावुक होकर (Ramlal Thakur cried during press conference) रो भी पड़े.

मंडी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में गरीबों के लिए बनेंगे 4200 से ज्यादा घर: महेंद्र सिंह ठाकुर

मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों (Constituencies of Mandi district of Himachal) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,221 लोगों के नए मकान बनाने के लिए भी स्वीकृति दी गई. जिस पर लगभग 33 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. ये बातें जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर आज मंडी में जिला कल्याण समिति की बैठक के बाद कही. उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 4200 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे.

Admission Process Extended: हिमाचल के कॉलेजों में 20 सितंबर तक बढ़ी एडमिशन प्रक्रिया

हिमाचल के कॉलेजों में अब विद्यार्थियों के लिए दाखिला प्रक्रिया को आगे (Admission process extended in Himachal colleges) बढ़ा दिया गया है. दाखिला प्रक्रिया को 20 सितंबर तक बढ़ाया गया है. ऐसे में जो विद्यार्थी किसी कारणवश दाखिला नहीं ले पाए हैं वह एडमिशन ले सकते हैं.

देश में पर्यटन विकास का खाका धर्मशाला में किया जाएगा तैयार

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स का आयोजन किया (National Conference of State Tourism Ministers) जाएगा. जिसमें डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ रीजन मंत्री जी किशन रेड्डी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे.

मनाली-लेह सड़क मार्ग पर शिंकुला दर्रे पर सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे पर्यटक

मनाली-लेह सड़क मार्ग पर शिंकुला दर्रे पर सीजन की पहली बर्फबारी (Snowfall in Manali Leh road Shinkula Pass) हुई है. हालांकि बर्फबारी होने से यहां वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और मनाली लेह सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही लगातार सुचारू है. साथ ही मनाली-लेह बस सेवा भी अभी जारी रखी गई (Manali Leh Bus Service) है.

स्मृति ईरानी का शनिवार को हिमाचल दौरा, कांग्रेस घरों के बाहर सिलेंडर रखकर करेगी विरोध, दिखाए जाएंगे काले झंडे

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का शनिवार को (Smriti Irani to visit Himachal on Saturday) हिमाचल दौरे के दौरान विरोध किया जाएगा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस दौरान गैस सिलेंडर घरों के बाहर रखकर विरोध किया जाएगा. साथ ही सिलेंडर वापस किए जाएंगे. वहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि स्मृति ईरानी को रामपुर में काले झंडे दिखाए जाएंगे.

राज्यपाल के किन्नौर दौरे का दूसरा दिन आज, छितकुल में आईटीबीपी जवानों को किया सम्मानित

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आज किन्नौर दौरे का आज दूसरा दिन (Governor Arlekar second day of Kinnaur tour) है. अपने दौरे के दूसरे दिन वे चीन सीमांत गांव छितकुल (governor Rajendra Vishwanath arlekarr Kinnaur visit) गए जहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को सम्मानित किया.

हमीरपुर के युवक की नाइजीरिया में बैडमिंटन खेलते वक्त हार्ट अटैक से मौत, देखें वीडियो

नाइजीरिया में बैडमिंटन खेलते समय अचानक हमीरपुर के युवक की मौत हो (Hamirpur youth dies in Nigeria) गई. मौत का कारण कार्डिक अरेस्ट बताया गया (youth dies in Nigeria while playing badminton) है.

Note clipping case in Solan , MP की RBI सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से पटियाला की कंपनी ने खरीदा था स्क्रैप

(Note clipping case in Solan ) सोलन में अनार की पेटियों में मिली नोटों की कतरन मामले में पुलिस की जांच में अभी तक पता चला है कि पटियाला (पंजाब) की कंपनी ने मध्यप्रदेश स्थित आरबीआई की सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से ऑक्शन में इसे खरीदा था.

शिमला में 14 KM रोपवे बनाने की तैयारी, 15 करोड़ के प्रोजेक्ट को केंद्र की हरी झंडी

(Ropeway in Smart City Shimla) पहाड़ों की रानी शिमला में 14 किलोमीटर रोपवे को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ के प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. 5 सालों में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा. उसके बाद धर्मशाला और मनाली में रोपवे का (Ropeway in Dharamshala and Manali) निर्माण किया जाएगा.

