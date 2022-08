हिमालयन गद्दी यूनियन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, वंचित 6 उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने की मांग

हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश ने वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यूनियन के सदस्यों का कहना है कि कई वर्षों से गद्दी समुदाय की 13 उपजातियों में से वंचित छह उपजातियों के साथ गद्दी शब्द न जुड़ने की मांग लंबित है. बावजूद इसके सरकार ने अभी तक मांग को पूरा नहीं किया गया है. ऐसे में यूनियन के सदस्यों के अंदर काफी रोष है.

करसोग में 2 महीने से नहीं मिला सरसों तेल, CM हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं ली सुध

mustard oil not available in karsog depot, जिला मंडी के उपमंडल करसोग में लगभग 9000 से ज्यादा परिवारों के लोगों को 2 महीने से डिपो पर तेल नहीं मिला है. ऐसे में लोग मजबूरन बाजार से महंगा तेल खरीदना को मजबूर हैं. चुराग गोदाम के तहत सस्ते राशन के कुल 29 डिपो हैं. इन डिपो के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को जुलाई महीने में भी सरसों को तेल नहीं मिला था.

हिमाचल की पहली 100 प्रतिशत प्राकृतिक किसान उत्पादक कंपनी FPC ने दिल्ली भेजी सेब की पहली खेप

शुक्रवार को हिमाचल की पहली 100 प्रतिशत प्राकृतिक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) ने सेब की पहली खेप को दिल्ली में खरीदारों के लिए रवाना किया. जिसे हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव राकेश कंवर ने चौपाल नेचुरल्स एफपीसी के दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

लंपी वायरस से बचाव के लिए सरकार उठा रही हर कदम, गोशालाओं में टीकाकरण के लिए विशेष अभियान

Lampy Virus in Himachal, प्रदेश के आठ जिलों में कुल 24399 पशु लंपी चमड़ी रोग से ग्रसित पाए गए हैं. जिनमें से 18256 पशु अभी भी लंपी वायरस की चपेट में और अब तक प्रदेश में लंपी वायरस से 513 गोवंश की मौत हो गई. प्रदेश सरकार ने लंपी वायरस से बचाव को लेकर क्या कदम उठाया. इसी को लेकर खास बातचीत पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के साथ. Virender Kanwar on Lampy Virus

पर्यावरण बचाने की कोशिश, कांगड़ा के मंदिरों पर नहीं चढ़ेंगे प्लास्टिक के फूल और माला

Plastic ban in Kangra temples अगर आप हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित शक्तिपीठों सहित अन्य बड़े मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप माता के दरबार में अब न तो प्लास्टिक के फूल चढ़ा सकेंगे और न ही माला.

तीर्थन में माता गाड़ा दुर्गा ने किया शाही स्नान, उफनती नदी में उतरे लोग

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी में गुशैणी में शुक्रवार को हर साल की तरह इस साल भी तीन कोठी की आराध्य देवी माता गाड़ा दुर्गा का प्राचीनतम हुम उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया (home festival in kullu) गया. हुम उत्सव में सैकड़ों श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे. इस दौरान माता गाड़ा दुर्गा का रथ बंदल मंदिर से ढोल नगाड़ों की थाप पर प्राचीन मंदिर गुशैणी लाया गया और तीर्थन नदी के किनारे शाही स्नान की परंपरा निभाई (mata gada durga shahi snan in kullu) गई.

शिमला में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज, पहले दिन दिखाई 31 फिल्में

International Film Festival in Shimla, राजधानी शिमला में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुक्रवार को आगाज हो गया, जिसमें पहले दिन कुल 31 फिल्में दिखाई गई. 2 दिन तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में कुल 81 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी.

Himachal Assembly Elections हिमाचल कांग्रेस ने शुरू की चुनावी प्रक्रिया, उम्मीदवारों से मांगे आवेदन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में अभी भले ही वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया तेज कर दी है. विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Assembly Elections कांग्रेस तोड़कर भाजपा में क्यों लाए दो विधायक, कार्यकर्ताओं को मास्टर स्ट्रोक समझाएगी BJP

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की चुनावी गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी है. चुनावी साल में कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेताओं के कारण पार्टी में जो नाराजगी है, उसे कैसे दूर किया जाए. शिमला में भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में भी इस मसले पर गहन चिंतन हुआ.

हिमाचल में स्क्रब टाइफस की दस्तक से हड़कंप, यहां जानिए लक्षण और उपाय

Scrub Typhus in Himachal, हिमाचल प्रदेश स्क्रब टाइफस का कहर बढ़ता ही जा रहा है. स्क्रब टाइफस बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ लोगों की भी चिताएं बढ़ा दी हैं. प्रदेश में अब तक 54 लोग इससे संंक्रमित हो चुके हैं. स्क्रब टाइफस एक जीवाणु से संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है जो खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों में पनपता है. जानिए स्क्रब टाइफस के लक्षण और इससे बचने के क्या उपाय हैं.