.

तीर्थन में माता गाड़ा दुर्गा ने किया शाही स्नान, उफनती नदी में उतरे लोग Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी में गुशैणी में शुक्रवार को हर साल की तरह इस साल भी तीन कोठी की आराध्य देवी माता गाड़ा दुर्गा का प्राचीनतम हुम उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया (home festival in kullu) गया. हुम उत्सव में सैकड़ों श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे. इस दौरान माता गाड़ा दुर्गा का रथ बंदल मंदिर से ढोल नगाड़ों की थाप पर प्राचीन मंदिर गुशैणी लाया गया और तीर्थन नदी के किनारे शाही स्नान की परंपरा निभाई (mata gada durga shahi snan in kullu) गई. माता के साथ तीर्थन नदी (kullu tirthan river) की उफनती पवित्र जलधारा में स्नान कर लोगों ने भी पुण्य कमाया (mata gada durga shahi snan in tirthan river). श्रद्धालुओं ने बताया कि प्राचीन काल में माता एक कन्या रूप में अवतरित हुई थी और आज के दिन इसी स्थान पर तीर्थन नदी में छलांग लगाकर लुप्त हो गई थी. बाद में शलवाड़ नामक स्थान पर एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुई थी. इस दौरान बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.