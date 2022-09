अनुराग के जिम्मे एक चौथाई सीटें, क्या हिमाचल में ठाकुर को मिलेगा जनता का अनुराग?

हिमाचल में अकसर ये सवाल राजनीतिक हल्कों में पूछा जाता रहा है कि क्या आने वाले समय में अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे. कई बार ये सवाल उठता रहा और कई तरह की अटकलें लगती रहीं, लेकिन अनुराग केंद्र में ही बने हुए हैं. हमीरपुर में कोई बड़ी परियोजना अनुराग ठाकुर के क्रेडिट में नहीं है, लेकिन चुनावी जीत के तौर पर जनता का अनुराग चार बार से ठाकुर पर (Anurag Thakur role in himachal elections) बरस रहा है. अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल के मन में पिछले विधानसभा चुनाव में सुजानपुर को हारने की टीस है. वे इस बार सुजानपुर को फतह करना चाहेंगे. इसके लिए न केवल प्रेम कुमार धूमल जोर लगाएंगे, बल्कि अनुराग भी भरपूर प्रयास करेंगे.

HP CONGRESS MEETING: कांग्रेस के विधायकों का नहीं कटेगा टिकट, 35 सीटों पर सिंगल नाम भेजने पर सहमति

हिमाचल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटेगी. सोमवार को दिल्ली में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सिटिंग विधायकों को (HP CONGRESS MEETING DECISION) ही चुनावी प्रत्याशी बनाने की संस्तुति हाईकमान से करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश से एआईसी सचिव और टिकट की दौड़ में शामिल पूर्व पार्टी प्रदेशाध्यक्षों को भी टिकट देने की पैरवी समिति ने की है. ऐसे में एआईसीसी. सचिव सुधीर शर्मा, राजेश धर्माणी और रघुवीर बाली का टिकट तय माना जा रहा है.

अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान आज कांगड़ा में रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान आज जिला कांगड़ा में रहेंगे. करीब 11:00 बजे मुख्यमंत्री का काफिला गांधी ग्राउंड नगरोटा बगवां में पहुंचेगा. यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत (cm jairam thakur kangra visit) करेंगे.

बिहार महागठबंधन पर बोले अनुराग ठाकुर: भ्रष्टाचारी सरकारों को हमेशा ही जनता ने दिखाया आईना

नादौन के बढेरा में आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर (Anurag Thakur targets Congress and AAP) खूब हमला बोला. उन्होने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार सरकार करार दिया. वहीं, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधा द्वारा मीडिया हाउस पर उठाए जा रहे सवालों पर निशाना साधा. वहीं, इस दौरान उन्होंने बिहार गठबंधन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

सत्ता में आना और वादा पूरा करना तो दूर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी: अनुराग ठाकुर

गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस के चुनावी घोषणाओं पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है. अहमदाबाद दौरे से लौटे अनुराग ने कहा कि पिछले कल ही गुजरात यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है. इस पार्टी का सत्ता में आना और वादे पूरा करने तो दूर कांग्रेस अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) आजादी के अमृत महोत्सव की दोसड़का में आयोजित रैली में के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे.

आजादी महोत्सव के नाम पर सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां कर रही सरकार, हाई कोर्ट में दायर करेंगे याचिका: विक्रमादित्य सिंह

आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सरकार जगह-जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. वहीं, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर सरकारी पैसे से अमृत महोत्सव के बहाने चुनावी कार्यक्रम करने के आरोप लगाए हैं. यही नहीं उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है.

साहनवीं पंचायत घर में Secretary पर शराब पीकर आने का आरोप, हमीरपुर पुलिस ने करवाया मेडिकल

हमीरपुर जिले के तहत आने वाली साहनवीं पंचायत के पंचायत घर में सचिव के शराब के नशे में धुत रहने का मामला (Sahnwin Panchayat Secretary drinking alcohol case) सामने आया है. जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस हमीरपुर ने पंचायत सचिव का मेडिकल करवाया है. अब रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

किन्नौर के बारंग गांव में घर में लगी आग, अग्निकांड में लाखों का नुकसान

किन्नौर के बारंग गांव में आग लगने की घटना (Fire in Kinnaur) सामने आई है. सोमवार रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति के घर में आग (fire broke out in a house in barang village ) लग गई. आग की तेज लपटों के देखकर ग्रामीण फौरन मौके पर पहुंचे और लोगों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की. लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हो रही थी.

नादौन में टायर स्किड होने से पलटी निजी बस, सड़क पर लगी थीं पेवर टाइल्स, टला बड़ा हादसा

नादौन में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई. दरअसल हमीरपुर से नादौन वाया फतेहपुर जाते समय गांव मनसोली के पास (private bus accident in nadaun) अचानक एक निजी बस टायर स्किड होने के कारण अचानक पलट गई. बस में 18 लोग सवार थे लेकिन किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है. बस स्किड होने का कारण सड़क पर लगी पेवर टाइल्स बताया जा रहा है.

Himachal Weather Update: बारिश को लेकर हिमाचल में आज येलो अलर्ट, इन जिलों में बरतें सावधानी

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में आज बरसात को लेकर मौसम विभाग शिमला ने येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं कल यानि 6 सितंबर को भी (Himachal weather update) बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है. बता दें कि 24 मई से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 124 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है, जो महीने में सबसे उच्च स्तर है. बता दें कि पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से देश में तेल के दाम स्थिर हैं.



