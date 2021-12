सोलन: एसएफआई छात्रा उप समिति सोलन द्वारा शिक्षण संस्थानों में (SFI Student Sub Committee Solan) जनवादी तरीके से संवेदनशील कमेटी के गठन के लिए एक ज्ञापन डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी के माध्यम से (SFI gave memorandum to DC Solan) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजा गया. मीडिया को जानकारी देते हुए एसएफआई की जिला सचिव वंशिका ने बताया कि हाल ही में सीमा कॉलेज रोहड़ू के अंदर प्राचार्य द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का (Molestation case in Seema College Rohru) मामला सामने आया है, इसकी एसएफआई छात्रा उप समिति कड़े शब्दों में निंदा करती है.





उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से एसएफआई यह मांग करती (SFI Student Sub Committee Solan) आ रही है कि सभी शिक्षण संस्थानों के अंदर जनवादी तरीके से लिंग संवेदनशील कमेटी का गठन किया जाए. लेकिन अभी तक किसी भी शिक्षण संस्थान में जनवादी तरीके से इसका गठन नहीं किया गया है. केवल नाम के लिए पेपर तक सीमित रखा गया है, इसका पता कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को भी नहीं है.

उन्होंने कहा कि हाल ही में प्राचार्य द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला (Molestation case in Seema College Rohru) सामने आया है उससे यह पता चलता है कि लिंग संवेदनशील कमेटी सिर्फ नाम के लिए महाविद्यालय के अंदर गठित की गई है. वंशिका ने कहा कि एसएफआई कुलपति से मांग करती (SFI demand in Himachal) है कि जल्द से जल्द सभी शैक्षणिक संस्थानों पर जनवादी तरीके से लिंग संवेदनशील कमेटी का गठन किया जाए. ताकि आने वाले समय में छात्राओं को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े.

