सोलन: हिमाचल के सोलन के ठोडो मैदान में शुक्रवार को कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया गया है. इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हैं. वहीं, रैली में शामिल होने से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एनपीएस कर्मचारियों से मिले. बता दें की एनपीएस कर्मचारी पिछले काफी समय से प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं.

वहीं, पार्टी ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन को प्रदेश के अंदर बहाल करने का आश्वासन दिया है. बता दें कि प्रदेश में रोजाना 24 घंटे तक हर जिले में कुछ कर्मचारी अनशन में हिस्सा लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं. सोलन में भी न्यू पेंशनर कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं.

NPS कर्मचारियों से मिलीं प्रियंका गांधी.

न्यू पेंशनर कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का कहना है कि वे आखिरी सेकेंड, आखिरी मिनट तक ओपीएस बहाल होने का इंतजार सरकार की ओर से करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि जो पार्टी उनकी मांग को पूरा करेगी. न्यू पेंशनर कर्मचारी उस पार्टी को ही वोट देंगे.

