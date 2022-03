केंद्र ने गरीबों को 6 महीने और दी मुफ्त राशन की राहत, सितंबर तक बढ़ाई गरीब कल्याण अन्न योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है. इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आज 5वीं बार बढ़े Petrol और Diesel के दाम, जानिए क्या है नई कीमतें: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी. चार महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आंध्र प्रदेश: चित्तूर में यात्रियों से भरी बस गिरी खाई में, 8 की मौत, 45 घायल: चित्तूर जिला के बकारपेटा कनुमा में मदनपल्ले-तिरुपति राजमार्ग (Madanapalle-Tirupati highway at bakarapeta kanuma ) के पास एक निजी बस के खाई में गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य घायल हो गए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश, जानें क्या है पूरा मामला: हिमाचल मानवाधिकार आयोग ने सीएम जयराम की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं. बता दें कि सिख फॉर जस्टिस (Sikh For Justice) के अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेतावनी पत्र भेजा है. मुख्यमंत्री को भेजे गए धमकी पत्र में 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की चेतावनी दी गई है. पत्र के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस की ओर से शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए 50 हजार डॉलर जुटाने की बात भी कही गई है. पन्नू के पत्र के बाद प्रदेश में खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर नलवाड़ मेला: सांस्कृतिक संध्या में ठाकुर दास राठी ने लगाई रौनक, जमकर झूमे दर्शक: नलवाड़ मेला सुंदरनगर की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या में नाटी किंग ठाकुर दास राठी और पंजाबी गायक प्रभजोत ने बतौर प्रमुख कलाकार कार्यक्रम में शिरकत की और दर्शकों का खूब मनोरंजन (sundernagar nalwar fair 2022) किया. इसके अलावा दिव्यांग छात्रों की ओर से प्रस्तुत फैशन शो ने भी खूब प्रशंसा बटोरी. स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से सबको प्रभावित किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी में कोई गंभीरता नहीं: सीएम जयराम ठाकुर: 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह पहले भी इस प्रकार की बातें बोल चुके हैं. इस प्रकार की बातों में कोई गंभीरता नहीं है और न ही जांच की जरूरत है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी, जानें हिमाचल का हाल: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (weather update of himachal ) में भी मैदानी इलाकों की तरह गर्मी (climate change in himachal) पड़ने लगी है. मैदानी इलाकों से गर्मी से राहत पाने के लिए काफी तादात में पर्यटक पहाड़ों की रानी शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है. मार्च माह में पहाड़ों पर बढ़ते तापमान ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पापा जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि मेरे बाद राजनीति में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा: हरीश नड्डा: बिलासपुर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हरीश नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी बहुत ही डिसिप्लिन वाली पार्टी है जो परिवारवाद को बढ़ावा न देते हुए एक कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है. हरीश नड्डा शहर में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि वह इस चुनावों में क्या, किसी भी चुनावों में राजनीतिक पदों पर नहीं आएंगे. उन्होंने कहा कि पापा जेपी नड्डा काश साफ तौर पर कहना है कि मेरे बाद राजनीति में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

AAP की एंट्री से बिखरेंगी BJP-कांग्रेस, किसी को कम न समझें: अनिल शर्मा

पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में जबरदस्त एंट्री की तैयारी में है. सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं की भाजपा और कांग्रेस के कुछ (Himachal assembly election 2022) दिग्गजों समेत छोटे-बड़े कई नेता झाड़ू थामने के लिए तैयार हैं. वहीं, भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने भी प्रतिक्रिया देते (MLA Anil Sharma on Aam Aadmi Party) हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बिखराव देखने को मिलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर: नाइजीरियन व्यक्ति को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, जानें क्या है पूरा मामला: जिला मुख्यालय नाहन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस थाना सदर नाहन के तहत एक नाइजीरियन व्यक्ति को बिना वीजा के अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: Positive Bharat Podcast: पेड़ों को बचाने के लिए कुल्हाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी गौरा देवी...