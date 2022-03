झटका: बढ़ गए CNG और PNG के दाम, जानिए कितनी महंगी हुईं

दिल्ली में CNG के दाम बढ़ गए हैं और ये महंगी हो गई (CNG AND PNG RATE HIKE) है. सीएनजी के दाम में इजाफा होने से बस, ऑटो, टैक्सी का किराया भी बढ़ सकता है. इसके अलावा आज पीएनजी गैस भी 1 रुपये महंगी हुई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

BJP दफ्तर में मुकेश साहनी की 'नाव' डूबी, तीनों MLA के शामिल होने पर बोले जायसवाल- '..ये तो हमारे ही थे'

पटना बीजेपी दफ्तर में वीआईपी से आए विधायको का मिलन समारोह (Milan Ceremony in Patna BJP office) हुआ. हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद वीआईपी के तीनों विधायक पहले विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भाजपा के साथ जाने की औपचारिकता पूरी की और फिर उसके बाद भाजपा दफ्तर में तीनों विधायकों का मिलन समारोह हुआ. यहां पढ़ें पूरी खबर...

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल अव्वल , सीएम जयराम ने की सराहना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण वर्ष 2021 के दौरान बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना (Himachal first in TB eradication program)है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नलवाड़ी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में अमरिंदर बॉबी ने मचाई धूम, युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की

नलवाड़ी मेले का विधिवत रूप से समापन हो (nalwadi fair bilaspur 2022) गया. समापन अवसर पर पंजाबी सिंगर अमरिंदर बॉबी ने खूब धमाल मचाया और बिलासपुर वासियों को नाचने पर मजबूर कर (punjabi singer amarinder bobby in bilaspur) दिया. वहीं, उन्होंने सभी युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर में लोक गायक विक्की चौहान के गानों पर झूमे लोग, कॉमेडियन रोहित ठाकुर ने दर्शकों को खूब किया लोटपोट

सुंदरनगर में आयोजित राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला 2022 (sundernagar state level nalwar fair) की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक विक्की चौहान, कॉमेडियन रोहित ठाकुर और दिव्या श्रीवास्तव ने बतौर प्रमुख कलाकार कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम में स्टार कलाकार विक्की चौहान ने खूब समां (himachali comedian rohit thakur) बांधा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

APPLE IN HP: मौसम की मार और ऑफ ईयर का दौर, हिमाचल में इस बार औंधे मुंह गिरेगा सेब उत्पादन

देश की एप्पल स्टेट हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में उत्पादन के गिरने की आशंका (Summer season affect on apple production) है. मार्च महीने में पौधों पर फूल निकलने के बाद फ्रूट सेटिंग के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन पा रहा है. इस कारण सेब उत्पादन के औंधे मुंह गिरने की संभावना है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

महंगी ब्याज दर पर मिल रहा था 1400 करोड़ का कर्ज, जयराम सरकार ने खींच लिया हाथ

महंगी ब्याज दर पर लोन मिलने के कारण जयराम सरकार ने हाथ खींच लिए हैं. यही वजह है कि हिमाचल सरकार अब 1400 करोड़ रुपए का लोन (Himachal government will not take loan) नहीं लेगी. भले ही हिमाचल सरकार ने अभी 22 मार्च को प्रस्तावित 1400 करोड़ रुपए का लोन नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब के कर्मचारियों की देनदारी व आर्थिक जरूरतें हैं, 31 मार्च से पहले राज्य सरकार कुछ लोन ले सकती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला: रोपड़ के पहलवान कमलजीत ने जीती नलवाड़ी कुश्ती

रोपड़ के पहलवान कमलजीत ने राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का ( kamaljeet won nalwadi wrestling) दंगल जीता. लुधियाना के मेजर दूसरे स्थान पर रहे. हरियाणा (सोनीपत) के विकास तीसरे स्थान पर तथा अमृतसर के बसंत चतुर्थ स्थान पर रहे. हिमाचल केसरी का खिताब (himachal kesari title) नैना देवी के रमेश ने जीता, जबकि घुमारवीं के निशांत दूसरे, मंडी के नवीन तीसरे और चंबा के अशरफ ने चौथा स्थान हासिल किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हक के लिए डट गया हाटी समुदाय, क्या चुनावी साल में गिरिपार को मिलेगा जनजातीय का दर्जा?

उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके को साठ के दशक में ही जनजातीय इलाके का दर्जा मिल गया और हिमाचल की मांग अब तक अनसुनी है. अब हिमाचल के गिरिपार इलाके (Hati Community Himachal Pradesh) में रहने वाले हाटी समुदाय के लोगों ने हठ पकड़ लिया है कि वे अपना हक लेकर रहेंगे. हिमाचल में चुनावी साल है और गिरिपार इलाके की तीन लाख की आबादी को नजर अंदाज करना न तो भाजपा के लिए आसान है और न ही कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि हाटी आंदोलन की अनदेखी करे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

CM जयराम का सेल्फी वाला प्यार, कार्यकर्ताओं और मीडिया से बोले रुको जरा मैं सेल्फी ले लूं

सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में 10 करोड़ की लागत से बने हेरिटेज पार्क का उद्घाटन (nalagarh heritage park) किया. इस दौरान पार्क में बने सेल्फी प्वॉइंट को देख सीएम खुद को सेल्फी लेने से रोक नहीं पाए. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

