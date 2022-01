शिमला: Weather Update of Himachal: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी (snowfall on hilly area ) की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है. दिल्ली में 22 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है. शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 46.8 मिमी बारिश (Rain) दर्ज की गई. वहीं, इससे पहले 7 जनवरी 1999 को एक दिन में 46 मिमी बारिश रिकार्ड दर्ज की गई थी.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश के आसार हैं. बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है.

वीडियो

वहीं, हिमाचल प्रदेश (weather update of himachal) में आज बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) के आसार हैं. ऐसे में लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होंगी. हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से शिमला सहित कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. बर्फबारी से 350 सड़कों पर वाहनों (road closed in hp) के पहिए थम गए हैं, जबकि 680 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप होने से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 8°C -1°C सोलन 16°C 5°C हमीरपुर 14°C 4°C मंडी 16°C 5°C बिलासपुर 14°C 6°C ऊना 18°C 5°C कांगड़ा 15°C 5°C सिरमौर 18°C 7°C कुल्लू 14°C 4°C चंबा 16°C 6°C किन्नौर 6°C -2°C लाहौल-स्पीति 4°C -4°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तामपान ऊना और सिरमौर जिले में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा मंडी और चंबा में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: Snowfall in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फ'भारी', 350 सड़कें अवरुद्ध