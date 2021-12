शिमला: Weather Update of Himachal: चक्रवाती तूफान 'जवाद' के ओडिशा के पुरी में रविवार को दस्तक देने से पहले कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने की संभावना है. यह प्रभावित होने वाले पूर्वी राज्य के लिए राहत भरी खबर है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है. झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश के आसार हैं.

मौसम विभाग की मानें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में भी हिमपात का (snowfall in himachal) दौर जारी है. लाहौल-स्पीति और किन्नौर के कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ (snowfall in lahaul spiti) गई है. वहीं, शिमला सहित मैदानी क्षेत्रों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना (weather update of himachal) जताई है. 7 दिसंबर के बाद लोगों को बर्फबारी और बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 15°C 7°C सोलन 20°C 6°C हमीरपुर 21°C 8°C मंडी 21°C 6°C बिलासपुर 22°C 9°C ऊना 23°C 10°C कांगड़ा 18°C 11°C सिरमौर 20°C 14°C कुल्लू 19°C 8°C चंबा 19°C 6°C किन्नौर 10°C -2°C लाहौल-स्पीति 6°C -4°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिले में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तामपान ऊना जिले में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा बिलासपुर जिले में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

