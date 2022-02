शिमला: Weather Update of Himachal: उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अब धीरे-धीरे ठंड का असर कम होता जा रहा है. 22 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई हिस्सों में मौसम के बदलने की संभावना है. अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ में भी हल्की (alert for rain) बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतम हिस्सों के तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम (weather update of himachal) का मिजाज बदल गया है. कई हिस्सों में बर्फबारी (snowfall in kinnaur) का दौर जारी है. जनजातीय जिला किन्नौर में ताजा बर्फबारी (fresh snowfall in hp) से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. प्रदेश में 22 फरवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर पूरे प्रदेश में होगा. निचले क्षेत्रों में बारिश ,जबकि ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 18°C 7°C सोलन 22°C 4°C हमीरपुर 22°C 5°C मंडी 21°C 4°C बिलासपुर 23°C 5°C ऊना 25°C 6°C कांगड़ा 23°C 4°C सिरमौर 20°C 9°C कुल्लू 20°C 1°C चंबा 20°C 4°C किन्नौर 7°C -4°C लाहौल-स्पीति 1°C -11°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति में माइनस 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा बिलासपुर और कांगड़ा में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

