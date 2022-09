डॉक्टर्स के 300 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अदालत की अनुमति के बिना नहीं निकलेगा रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स के 300 पदों की भर्ती से जुड़े लेकर (Recruitment of 300 posts of doctors) हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख (himachal high court reserves the decision) लिया है. हिमाचल सरकार ने पहले ये 300 पद वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भरने का ऐलान किया था.

हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट, जानें देश में आज कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट (Orange alert in Himachal today) जारी किया गया है. प्रदेश में मौसम 16 सिंतबर तक खराब रहेगा.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 24 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

हमीरपुर के सुलगवान में टैंपू चालक से 556 ग्राम चूरा पोस्त, भुक्की और 5 लाख नकदी बरामद

हमीरपुर पुलिस नशे के खिलाफ (Hamirpur Police Against Drugs) लगातार अभियान चलाए हुए है और नशाखोरों को पकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है. ताजा मामले में सुलगवान में नाके के दौरान एक टैंपू चालक से 556 ग्राम चूरा पोस्त, भुक्की और 5 लाख नकदी बरामद की है.

Himachal High Court: जेबीटी भर्ती मामले में बीएड डिग्री वालों को राहत नहीं, 2 हफ्ते में जवाब दे सरकार

हिमाचल में जेबीटी भर्ती मामले में बीएड डिग्री धारकों को हिमाचल हाईकोर्ट ने कोई (JBT Recruitment Case in Himachal) राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. पढ़ें पूरा मामला..

16 सालों से पक्की सड़क बनने का इंतजार, जसवानी गांव के लोगों की सुध ले लो सरकार, वरना वोट नहीं देंगे इस बार

घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत दधोल के जसवानी व छंदोह गांव के लोग पिछले 16 सालों से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं. लेकिन इनकी मांग को (Demand for road facility in Jaswani) पूरा करने वाला ही कोई नहीं है. ऐसे में अब गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सभी ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनावों को बहिष्कार करेंगे.

सोशल मीडिया के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी, डॉ. सिकंदर से सुनिए भाजपा की रणनीति

Rajya Sabha MP Sikander Kumar: हिमाचल भाजपा सोशल मीडिया के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी में है. विजन डॉक्यूमेंट कमेटी के मुखिया और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि किस तरह भाजपा प्रदेश के कोने-कोने में पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां विभिन्न डिजिटल माध्यमों से जनता तक पहुंचाई जाएगी और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर लोगों की मांगों से जुड़े सुझाव भी लिए जाएंगे.

Ravinder murder case in Una: संदेह के आधार पर हिरासत में लिए 2 लोग, पूछताछ जारी

हरोली उपमंडल के तहत पड़ते दुलैहड़ गांव में सोमवार शाम हुए गोली कांड मामले की (Ravinder murder case in Una) जांच में जुटी पुलिस ने 2 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है. गोली कांड के बाद जिला पुलिस द्वारा 8 टीमों का गठन करते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संभावित ठिकानों पर भेजा है. वहीं, पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव से 8 लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद 2 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है.

Kullu: शरारती तत्वों ने बस अड्डे में खड़ी दो बाइक और एक वैन को लगाई आग, जांच में जुटी पुलिस

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के पीणी में बीती रात के समय शरारती तत्वों के द्वारा एक वैन व 2 मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई. वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने कुल्लू पुलिस से मांग रखी कि यह शरारती तत्वों के (3 vehicles burnt in Kullu) द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें.

5 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव, एक हजार जवान, 150 CCTV कैमरों से होगी चप्पे-चप्पे की निगरानी

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (International Kullu Dussehra Festival) दो साल के बाद इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा. पांच से 11 अक्टूबर तक चलने वाले दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है. उत्सव में किसी तरह की कोई अप्रिया घटना न घटे इसको लेकर इस बार जिला प्रशासन की ओर से विशेष रणनीति तैयार की जा रही है. इस बार एक हजार जवान और 150 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी. दशहरा उत्सव में इस बार 332 देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया है.

ये भी पढ़ें: किस्सा कर्ज का, वर्ष 2022 में लिए 2500 करोड़ के कर्ज को 2037 तक चुकाता रहेगा हिमाचल