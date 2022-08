हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, आउटसोर्स नीति सहित कई अहम फैसले होने की उम्मीद

आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal Pradesh cabinet meeting) होने जा रही है. कैबिनेट बैठक में किन- किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

आज भगवंत मान और मनीष सिसोदिया का पालमपुर दौरा, देंगे चौथी गारंटी

himachal Aam Aadmi Party, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत आज मान पालमपुर आ रहे हैं. पालमपुर में हिमाचल प्रदेश की (Aam Aadmi Party fourth guarantee in himachal) महिलाओं को चौथी गारंटी दी जाएगी. यह गारंटी देश की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी होगी.

हमीरपुर में छात्र गुटों में मारपीट, जमकर चले लात- घूसे

हमीरपुर: नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक राजकीय महाविद्यालय (Netaji Subhash Chandra Bose Memorial PG College) हमीरपुर में दो गुटों के बीच खूब लात घूसे चले (Students Fight in hamirpur). आए दिन कॉलेज में हो रही मारपीट की घटना से दहशत का माहौल है. कॉलेज के छात्र संघ आए दिन कॉलेज प्रशासन को इस तरह की असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गुहार लगा रहे (Fight in hamirpur Netaji Subhash Chandra Bose Memorial PG College) हैं.

Himachal Assembly Election 2022, कांग्रेस के 312 नेताओं को चाहिए टिकट

Himachal Assembly Election 2022 कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है. 31 अगस्त तक 312 कांग्रेस नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है. इसमें 12 महिला नेता भी शामिल है. खास बात यह है कि शिमला ग्रामीण जहां से विक्रमादित्य सिंह विधायक है. वहां से कांग्रेस सचिव व प्रशिक्षण विभाग के समन्वयक हरि कृष्ण हिमराल ने ताल ठोकी है. 312 leaders sought tickets in Himachal Congress

IIT मंडी का शोध, कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में कर सकेंगे स्मार्ट नैनोपार्टिकल्स का उपयोग

IIT Mandi research for colorectal cancer treatment , अब कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए स्मार्ट नैनोपार्टिकल्स का उपयोग होगा. आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए यह शोध किया है. शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट नैनोपार्टिकल्स का उपयोग किया. इससे कैंसर ग्रस्त हिस्से में होने वाली दर्द के बदले में नैनोपार्टिकल्स दवा रिलीज करते हैं.

सेवा में सीनियोरिटी पाना कानूनी अधिकार, हिमाचल हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था

Himachal High Court, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा में सीनियोरिटी पाने का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है. अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकती है. यदि नियम किसी खास मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है तो उस स्थिति में सरकार इस कमी को अनुपूरक नियम बना कर पूरा कर सकती है. right to get seniority in service is a legal right.

हिमाचल में मानूसन कमजोर होने से बारिश होगी कम, नहीं रहेगा 2 सितंबर तक येलो अलर्ट

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल आगामी एक सप्ताह तक कम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर ही बारिश हो सकती है. हालांकि इस दौरान मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन बारिश काफी कम होगी. मौसम विभाग की ओर से दो सितंबर तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट हटा लिया है.

पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

Petrol Diesel Price Today, महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. Petrol diesel rate.

भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति में 17 समितियों की लिस्ट जारी की, किशन कपूर और इंदु गोस्वामी का नाम गायब

हिमाचल भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति में कुल 17 समितियों का गठन (Himachal BJP Election Management Committee) किया गया है. लेकिन कांगड़ा से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और लोकसभा सांसद किशन कपूर का नाम गायब है. इस पर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने क्या कहा जानने के लिए पढ़ें खबर..

आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर के घर से मांगा टिकट, कौल सिंह ने दी ये प्रतिक्रिया

आश्रय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का टिकट मांगा (Aashray Sharma demanded ticket from Darang) है और यह टिकट उन्होंने अपने गढ़ मंडी सदर से नहीं बल्कि कौल सिंह ठाकुर के गढ़ द्रंग विधानसभा क्षेत्र से मांगा है. वहीं, इस पर कौल सिंह ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है. क्या बोले कौल सिंह ठाकुर जानने के लिए पढ़ें खबर...