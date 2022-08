.

हमीरपुर में छात्र गुटों में मारपीट, जमकर चले लात- घूसे Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

हमीरपुर: नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक राजकीय महाविद्यालय (Netaji Subhash Chandra Bose Memorial PG College) हमीरपुर में दो गुटों के बीच खूब लात घूसे चले (Students Fight in hamirpur). आए दिन कॉलेज में हो रही मारपीट की घटना से दहशत का माहौल है. कॉलेज के छात्र संघ आए दिन कॉलेज प्रशासन को इस तरह की असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गुहार लगा रहे (Fight in hamirpur Netaji Subhash Chandra Bose Memorial PG College) हैं, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसकी जमकर आलोचना भी हो रही है. वहीं, प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने कहा कि मारपीट के बाद दोनों पक्ष मौके से भाग गए (Fight in hamirpur) थे, जिन्हें जांच के लिए कॉलेज बुलाया है.