himachal monsoon season 2022, 284 की मौत, 8 लोग अभी भी लापता

himachal monsoon season 2022 में अभी तक 2 महीनों में हिमाचल में बरसात से काफी नुकसान हुआ है. जानकारी के मुताबिक इस दौरान 284 लोगों की मौत हो 284 died in himachal due to rain गई और 2031.775 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ. 2031.775 Loss of property

हिमाचल में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, 2 सितंबर तक होगी बरसात

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज भी हिमाचल में बारिश का दौर जारी रहेगा. प्रदेश में 2 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा.

पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

Petrol Diesel Price Today, महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. Petrol diesel rate.

हिमाचल में मिशन रिपीट को फूंक फूंक कर कदम रख रही BJP, मंत्रियों और सिटिंग एमएलए की सीट भी कन्फर्म नहीं

Himachal Pradesh Assembly Elections, राष्ट्रीय स्तर पर सियासी विश्लेषक हिमाचल को छोटा राज्य मानकर तर्क देते हैं कि मात्र चार सांसदों वाला प्रदेश हाईकमान के लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश से भाजपा के बड़े नेताओं के सेंटीमेंट्स जुड़े हैं. पढ़ें पूरी खबर..

इस बार 1328 शतकवीर मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग, 122 वर्षीय दिने राम सबसे बुजुर्ग मतदाता

इस बार 1328 शतकवीर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. 122 वर्षीय दिने राम सबसे बुजुर्ग मतदाता हैं. देश के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी भी इस बार आजादी के बाद से अब तक 34वीं बार मतदान करेंगे. वहीं, इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले तक 18 साल पूरा करने वाले युवा भी वोट डाल सकेंगे. अब ऐसे युवा पिछले चुनाव की तरह मतदान से वंचित नहीं होंगे. अब उम्र तय करने के लिए एक जनवरी तक की सीलिंग नहीं होगी.

HP High Court ने तलब की माननीयों के खिलाफ लंबित क्रिमिनल मामलों की जानकारी, 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

HP High Court, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माननीयों के खिलाफ लंबित क्रिमिनल मामलों की जानकारी मांगी है. अदालत ने यह जानकारी सारणीबद्ध तरीके से तलब की है. रिपोर्ट में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सभी जिलों में पूर्व अथवा मौजूदा सांसदों के अलावा विधायकों के खिलाफ किस तरह के आपराधिक मामले हैं और उनका स्टेट्स क्या है.

हिमाचल के सभी जिलों में खेलो इंडिया के तहत खोले जाएंगे सेंटर, खिलाड़ियों को मिलेगा प्लेटफार्म

Sports Day 2022 Program, स्पोर्ट्स डे पर इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान अखिल खेल युवा एवं सेवाएं निदेशक राजेश शर्मा मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया के तहत सेंटर खोले जाएंगे ताकि युवा खेल के प्रति आगे आएं और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उन्हें मंच मिल सके.

शिमला के ज्ञानचंद से फिर मिले अभिनेता अनुपम खेर, पूछा मैं कौन हूं, सामने से आया ये जवाब

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने उस शख्स के साथ एक बार फिर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था. जी हां हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रहने वाले ज्ञानचंद की. बता दें कि ज्ञानचंद वो शख्स हैं जो पहले भी अनुपम खेर से मिल चुके हैं, लेकिन उस समय ज्ञानचंद ने अनुपम खेर को नहीं पहचाना था. अब फिर से अनुपम खेर ने ज्ञान चंद से मुलाकात का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला है. इसमें अनुपम खेर शिमला निवासी ज्ञानचंद से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना तो बड़ी मासूमियत से ज्ञानचंद बोलते हैं, आप श्री अनुपम खेर हो.

31 अगस्त को पालमपुर आएंगे भगवंत मान और सिसोदिया, तीसरी गारंटी देगी आम आदमी पार्टी

Aam Aadmi Party third guarantee in himachal, आम आदमी पार्टी हिमाचल के लोगों को अब तीसरी गारंटी देगी. इस संबंध में कांगड़ा जिले के पालमपुर में 31 अगस्त को कार्यक्रम होगा, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे.

Hartalika Teej 2022 मां पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है हरतालिका तीज, जानें पूजा विधि व मुहूर्त

Hartalika Teej 2022, इस साल हरतालिका तीज 30 अगस्त मंगलवार को मनाया जा रहा है. हरतालिका तीज के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की बालू की प्रतिमा बना लें. इसके बाद पूजास्थल को फूलों से सजा लें. फिर सभी देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करें. जानिए हरतालिका तीज की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त...