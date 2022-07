करसोग में भनौती के पास भूस्खलन, बगशाड -सेरी सड़क बंद, वाहन फंसने से दूध सप्लाई प्रभावित

करसोग में शुक्रवार रात से हो रही बारिश के चलते नौती के पास भूस्खलन होने से (landslide in Karsog)बगशाड- सेरी सड़क बंद हो गई. भूस्खलन के चलते दोनों ओर वाहन फंस गए और दूध की सप्लाई भी प्रभावित हो गई.

Himachal Pilot Mohit Rana Martyred: MiG-21 क्रैश में हिमाचल का सपूत मोहित राणा शहीद, आज चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार

राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुए मिग-21 में हिमाचल के मोहित राणा शहीद (Himachal Pilot Mohit Rana Martyred) हो गए हैं. मोहित मंडी जिले के संधोल के रहने वाले थे. शहीद मोहित राणा का अंतिम संस्कार आज चंडीगढ़ में किया जाएगा.बता दें कि गुरुवार रात को राजस्थान के बाड़मेर में एक मिग-21 विमान क्रैश हुआ था. जिसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए. पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज भी हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर, कहीं तेज तो कहीं धीमी होगी बरसात

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा. कहीं तेज तो कहीं धीमी होगी बरसात होगी.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है.

बद्दी के बालद खड्ड में तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, तीन लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान

हिमाचल में बारिश का दौर जारी है. वहीं, भारी बारिश से (Heavy Rainfall in Himachal) लगातार नदी-नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है. शुक्रवार शाम करीब साढ़ें छह बजे बद्दी के साथ लगते बालद खड्ड में अचानक पानी का स्तर बढ़ने से बीच नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया. इसमें तीन लोग सवार थे. इस दौरान ट्रैक्टर सवार तीनों लोग कुछ देर तक तो ट्रॉली पर खड़े रहे. मगर जैसे ही ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटी तो वह तीनों खड्ड में गिर गए. इस दौरान तीनों ने होशियारी दिखाई (Tractor Swept Away In Balad Khad Baddi) और तेज बहाव के बीच तैरते हुए खड्ड के दूसरी ओर निकल गए. जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ने नो एंट्री से बचने के लिए कबाड़ के ट्रैक्टर को खड्ड में उतारा था. बद्दी थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर ने ट्रैक्टर पानी में बहने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इस पर सवार तीनों प्रवासी कामगार तैरकर खड्ड के दूसरी ओर निकल गए.

Himachal High Court: चरस के साथ पकड़े व्यक्ति को स्पेशल जज ने सुनाई थी 10 साल की सजा, हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

हिमाचल हाई कोर्ट ने (Himachal High Court) कथित तौर पर 4 किलो 9 सौ ग्राम चरस के साथ पकड़े नेपाली मूल के नंदा बहादुर को दोष से मुक्त करते हुए उसे सुनाई दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा को खारिज कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

Samoh Ankit Murder Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग, 2 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर 6 आरोपी

बिलासपुर के समोह में अंकित की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं. वहीं, पुलिस ने हात्या के 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 अगस्त तक रिमांड पर ले लिया है. बिलासपुर के एसपी एसआर राणा (bilaspur SP SR Rana on ankit post mortem report ) ने कहा कि पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. पढ़ें पूरी खबर...

सोलन की मंडी में सुविधाओं का टोटा, दलदल के बीच हो रहा करोड़ों का सेब व्यापार, आढ़ती और बागवान परेशान

सोलन जिले की सेब मंडी (Solan Apple Market) में सुविधाओं के अभाव के कारण आढ़तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिससे सेब व्यापार पर काफी असर पड़ रहा (Lack of facilities in Solan Apple Market) है. मंडी में शेड के निर्माण कार्य और बारिश के कारण मिट्टी दलदल बन चुकी है. इससे व्यापारियों और आढ़तियों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग ने 3 साल में जुटाए 77.61 करोड़, 20 हजार गोवंश को मिला सहारा: वीरेंद्र कंवर

हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना (Himachal Pradesh Gau Seva Aayog) 1 फरवरी 2019 को हुई थी. अब तक आयोग ने 77,61,20, 537 रुपए की राशि एकत्र की है. इसमें से अब तक 58,47,16, 057 रुपये की राशि खर्च की गई है. पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना है. इसके लिए हिमाचल सरकार लगातार कार्य कर रही है.

Himachal Seat Scan: क्या एम्स व रंगनाथ मंदिर से बिलासपुर सदर सीट पर मिलेगी BJP को जीत, जानिए जेपी नड्डा के गृह जिले में चुनावी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा है (himachal seat scan) है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम बात करने जा रहे हैं बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र (Bilaspur Sadar assembly seat ground report) की. वैसे तो बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जिले की जनता को कई सौगातें दी हैं. तो क्या एम्स और रंगनाथ मंदिर भाजपा को जीता पाएंगे या कांग्रेस भाजपा के मिशन रिपीट को मिशन डिलीट करने में कामयाब होगी. आज जानेंगे कि इस साल बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में आखिर चुनावी समीकरण क्या हैं...