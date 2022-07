हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, बैठक में आउटसोर्स कर्मियों पर चर्चा होने की उम्मीद

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आाज (Himachal cabinet meeting on 28 July) होगी. ऐसे में कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स पर चर्चा, अध्यापकों को यूजीसी स्केल, कोरोना के बढ़ते मामलों, ओल्ड पेंशन और मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

अब 1500 करोड़ रुपए लोन लेगी जयराम सरकार, जून के अंतिम हफ्ते में भी लिया था एक हजार करोड़ का कर्ज

जयराम सरकार एक बार फिर 1500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही (Jairam Government will take 1500 crores loan) है. बता दें, हिमाचल पर पहले ही 63 हजार करोड़ रुपए का कर्ज (Debt on Himachal Pradesh) है और सरकार ने जून महीने के अंतिम हफ्ते में एक हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था. पढ़ें पूरी खबर...

RSS की समन्वय बैठक में CM जयराम रहे मौजूद, जानें 25 संगठनों को क्या दिया गया निर्देश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय बैठक बुधवार को संघ (RSS meeting in Shimla) कार्यालय नाभा में हुई. इस दौरान सभी अग्रणीय संगठनों को प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए.

बालिका आश्रम में आग लगाने का मामला, हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव को तलब किया, इस दिन जाना होगा

राजधानी के टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम (girls-ashram in shimla) में आग से हुए नुकसान पर हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव को तीन अगस्त को अदालत में तलब किया है. विशेष सचिव को 3 अगस्त को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना होगा.

Weather Update of Himachal: आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, जानें कब तक रहेगा मौसम खराब

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 30 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है.

ट्रेजरी कार्यालय नाहन में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में SIT का गठन, खाते भी किए गए फ्रीज

जिला सिरमौर के ट्रेजरी कार्यालय नाहन (Treasury Office Nahan) में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले मामले में विभाग ने एसआईटी का गठन कर दिया (SIT formed in crores scam case in Nahan) है. जिसकी जांच का जिम्मा डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी को सौंपा गया है. वहीं एसपी सिरमौर ओमापति जम्वाल ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में भारी बारिश: जिले के खोटगो, रिब्बा व ठंगी नाले में आई भयंकर बाढ़

हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में एक बार फिर बारिश आफत बनकर बरसी (Heavy Rain In Kinnaur) है. जिले के नदी-नाले उफान पर हैं और जगह-जगह भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है. वहीं, जिले के मीरु गांव के खोटगो नाले और पूह खंड के रिब्बा व ठंगी नाले में भयंकर बाढ़ आई (Flood in kinnaur) है.

himachal seat scan:...और 2017 में शिखर पर पहुंच गया सिराज, 5वीं बार चुनाव जीते जयराम ठाकुर बने CM, जानें VVIP सीट पर क्या हैं समीकरण ?

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 सीट स्कैन में आज हम सिराज विधानसभा सीट (Seraj Assembly Seat ground report) की बात करेंगे. सिराज विधानसभा सीट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह विधानसभा क्षेत्र है इस लिहाज से यह सबसे हॉट सीट में से एक है. सिराज विधानसभा सीट (पहले चच्योट) भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस साल चुनाव की दृष्टि से सिराज विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है. तो आइये जानते हैं क्या है (himachal seat scan) यहां की जनता का मूड?

मुफ्त की घोषणाओं से रिझाने में हिमाचल सरकार भी पीछे नहीं, बिजली, पानी और महिलाओं को किराए में छूट

चुनाव के समय फ्री की रेवड़ियां बांटने (supreme court on freebies) पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला (free scheme announcement during elections) है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बाद कर्ज के बोझ तले दबने के बावजूद हिमाचल सरकार ने तीन ऐसे बड़े ऐलान किए हैं, जिन्हें मुफ्त रेवड़ी के तौर पर देखा जा सकता है. आइए जानते हैं आखिर सरकार ने ऐलानों के बारे में...