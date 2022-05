खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट, PM मोदी के नाम की हुई पहली पूजा: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं. सुबह 6.25 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा व विधि विधान से धाम के कपाट खोले. इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे. केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

हिमाचल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन क्षेत्रों में चलेगी कोविड टेस्टिंग वैन: स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुभाषीस पांडा ने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड टेस्टिंग वैन (Covid testing van will run in himachal) शुरू की जाए. प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में कोविड टेस्टिंग वैन चलाई जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

सीएम के ओएसडी की पत्नी को नौकरी देने पर उठने लगे सवाल, सोशल मीडिया पर यूजर्स कस रहे तंज: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओएसडी की पत्नी को एचपी यूनिवर्सिटी के मॉडल स्कूल (HP University Model School) में नौकरी दिए जाने पर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस मामले में प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

अभिनंदन समारोह के बहाने कांग्रेस ने भरी चुनावी हुंकार, राजीव शुक्ला बोले- त्रिमूर्ति करेगी नया हिमाचल बनाने का काम: शिमला के चौड़ा मैदान में प्रतिभा सिंह के अभिनंदन कार्यक्रम में (Congress Abhinandan Samaroh in Shimla) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने (Himachal assembly elections) कहा कि कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ देखकर सत्ता परिवर्तन तय है. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

कांग्रेस में गुटबाजी, अभिनंदन समारोह से कई नेताओं ने बनाई दूरियां: प्रतिभा सिंह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शिमला के चौड़ा मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया (congratulation ceremony organized at Chaura Maidan) गया. जिसमें प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने अभिनंदन कार्यक्रम से दूरी बना ली. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

CM जयराम का तंज-पहाड़ की चढ़ाई 'आप' के बस में नहीं, यहां केवल मामा-भांजे ही सफल: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को हरिपुरधार क्षेत्र के दौरे पर रहे. यहां हरिपुरधार में चल रहे तीन दिवसीय मां भंगायनी मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर ने शिरकत (Jairam Thakur visit to Sirmour)की. इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रसे और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

हिमाचल विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह का नाम ही होगा कांग्रेस का नारा और सहारा: हिमाचल में चुनावी साल में (Himachal assembly elections 2022) वीरभद्र सिंह का नाम और काम ही कांग्रेस का नारा होगा. गुरुवार को जिस तरह प्रतिभा सिंह ने कार्यभार संभालने से पहले अपने सम्बोधन में वीरभद्र सिंह का स्मरण किया उस से (Role of Virbhadra Singh in elections) साफ संकेत हैं कि चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम का ही सिक्का चलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

विधायक रमेश धवाला की अपनी ही पार्टी को सलाह, टिकट जब कटेंगे तब देखेंगे, अभी से न कहें ऐसी बातें: अकसर बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने (Jwalamukhi MLA Ramesh Dhawala) एक बार फिर अपनी ही पार्टी को सलाह दे डाली है. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

आईजीएमसी में जन औषधि केंद्र में बेची जा रही एक ही कंपनी की दवाई, प्रशासन ने तलब किया रिकॉर्ड: हिमाचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीएमसी में जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra in IGMC Shimla) जहां से मरीजों को निशुल्क दवाई (Patients in IGMC) दी जाती है, वहां पर कंपनी की दवाई बेचने का मामला सामने आया है. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

शिमला में पर्यटक और दुकानदार के बीच मारपीट, वीडियो वायरल: राजधानी शिमला में एक बार फिर पर्यटकों और दुकानदार के बीच मारपीट का मामला (Fight between tourist and shopkeeper in Shimla) सामने आया है. शिमला के लक्कड़ बाजार में खाने को लेकर होटल व्यवसाई के बीच बहस होने लगी. मामला इतना आगे बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट भी होने लगी. यहां पढ़ें पूरी खबरें...