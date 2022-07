'हमीरपुर जिले के विधायक नहीं उठाते फोन, सीएम जयराम बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने आज तक मिलने नहीं दिया'

15 साल से बीमार पति की बेड पर देखभाल (CM Jairam in Bhoranj Assembly Constituency) कर रही लीला देवी की कहीं जब सुनवाई नहीं तो वह पति प्रीतम चंद को अस्पताल ले जाने की बजाय जनसभा में ले आई. यहां पर इस परिवार की किस्मत अच्छी रही और सीएम ने मंच से उतर खुद उनकी समस्या सुन ली. प्रीतम चंद की पत्नी लीला देवी का कहना है कि आजतक उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई.

250 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले में CBI को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा: जांच पूरी करने की समय सीमा बताए एजेंसी

करीब 250 करोड़ रुपए के छात्रवृति घोटाले में धीमी जांच पर अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई है. हिमाचल हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है (Himachal High Court on Scholarship scam) कि जांच के लिए आपको और कितना समय चाहिए?

रघुनाथपुरा में वन विभाग की दबिश: मौके पर पकड़ी 80 क्विंटल अवैध खैर की लकड़ी, आरोपी सदर ब्लाॅक कांग्रेस का उपाध्यक्ष

वन विभाग बिलासपुर ने नगर के साथ लगते रघुनाथपुरा क्षेत्र में छापामारी की है. इस छापामारी के दौरान यहां पर एक ठेकेदार से अवैध रूप से 80 क्विंटल की अवैध खैर की लकड़ी पकड़ी गई है. विभाग की टीम ने मौके पर ही लकड़ी को जब्त (Bilaspur forest department seized illegal khair wood) कर मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पांच दिन के भीतर इसका जवाब तलब करने के आदेश जारी किए गए हैं. जानकारी के अनुसार इस खैर की बाजार में कीमत आठ से दस लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, विभाग की इस कार्रवाई से अन्य वन ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है.

CM Jairam on Congress: सत्ता के लालच में कुछ लोग ऐसे भौंक और चिल्ला रहे हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल

सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के सियासी हमलों का बखूबी जवाब दिया है. हमीरपुर में गत मंगलवार को आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प शिविर में कांग्रेस के दिग्गजों के निशाने पर रहे सीएम जयराम ठाकुर ने हर बयान (CM Jairam on Congress) पर पलटवार किया है. सीएम ने कहा कि सत्ता के लालच में कुछ लोग ऐसे भौंक रहे हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है. देवभूमि हिमाचल में ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Forest Cover in Himachal: हिमाचल के खजाने में हरे सोने की चमक, डेढ़ फीसदी बढ़ा ग्रीन कवर

हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर (Forest cover in Himachal Pradesh) बढ़ाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं. इसी का परिणाम है कि अब हिमाचल के खजाने में हरे सोने की चमक बढ़ने लगी है. प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66 फीसदी से अधिक हिस्सा अलग-अलग तरह के जंगलों से ढंका (Green cover increased in Himachal Pradesh) है. हिमाचल प्रदेश में वनों की विविधता भी देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरक है.

Himachal Assembly Elections 2022: खीमी राम के कांग्रेस का दामन थामते ही बंजार की राजनीति में गरमाहट, उठने लगे ये सवाल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. खीमी राम शर्मा कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही बंजार विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इसका आकलन अपने-अपने तौर पर करने में जुट गए हैं. बंजार की राजनीति में अब नया सवाल है कि खीमी राम शर्मा बिना शर्त तो पार्टी में नहीं आए होंगे, लेकिन अगर बंजार विधानसभा चुनाव में खीमीराम को कांग्रेस का टिकट दिया गया तो पिछले बार चुनाव लड़े आदित्य विक्रम कहां से चुनाव लड़ेंगे.

भगवान खुद आकर भी कहें, तो भी भाजपा में नहीं होऊंगा शामिल: MLA Anirudh Singh

कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह (MLA from Kasumpti Anirudh Singh) की कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे. भगवान खुद भी धरती पर आकर भाजपा या किसी अन्य दल में जाने के लिए कहेगा, तो भी वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे.

गरीब परिवार की मदद के लिए मंच से उतरे सीएम जयराम ठाकुर, एक लाख रुपये की दी HELP

कंज्यान में जब जनसभा को संबोधित करने का वक्त आया तो सीएम जयराम ठाकुर संबोधन से पहले अचानक से मंच से नीचे उतरे और पैरालिसिस के मरीज प्रीतम चंद और उनके परिवार से मिले. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि परिवार ने उन्हें (CM jairam helped poor family in Bhoranj) अपनी समस्या बताई है और परिवार को 1 लाख रुपये की मदद की गई है. बीमार प्रीतम चंद की एक बेटी भी है जो जमा दो की कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी है. उसकी नौकरी का प्रबंध भी किया जाएगा और उसकी आगामी पढ़ाई के लिए भी सरकार उसका खर्च उठाएगी.

Kinnar Kailash Yatra: 25 जुलाई तक किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित, गुपचुप यात्रा करने वालों पर होगी कार्रवाई

किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 तक की जाएगी. यह जानकरी आज रिकांगपिओ में उपमंडलाधिकारी कल्पा एवं जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. शशांक गुप्ता ने दी. उन्होंने बताया कि किन्नर कैलाश यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और इच्छुक अपनी इच्छानुसार ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अवैध तरीके से कोई भी यात्री किन्नर कैलाश यात्रा नहीं कर सकते हैं जो नियमों की अवहेलना मानी जाएगी. अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Sawan 2022: देवभूमि हिमाचल में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर, सावन में यहां भोलेनाथ के दर पर लगता है भक्तों का तांता

सावन माह शिव, शंभु भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है. इस माह में शिव की पूजा के पीछे एक विशेष महत्व छिपा (Worship of Shiva in Sawan) हुआ है. वहीं, देवभूमि हिमाचल में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर (Sawan 2022 Famous Shiv temple of himachal pradesh) हैं, जहां सावन के महीने में भक्तों का तांता लग रहता है. ऐसे में सावन के पवित्र माह पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवभूमि स्थित कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में और इन मंदिरों को लेकर क्या मान्यता है...

ये भी पढ़ें : हिमाचल में 17000 लैंडस्लाइड पॉइंट, 675 स्थानों को चिन्हित कर कार्य कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग