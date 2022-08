मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल पर करोड़ों का कर्ज, लेकिन अफसरों के लिए खरीदी जा रही हैं महंगी गाड़ियां

हिमाचल सरकार द्वारा खरीदी जा रही महंगी गाड़ियों की सूचना छुपाने के आरोप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने लगाए हैं. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आरटीआई से सूचना पहले (Mukesh Agnihotri on jairam government) मिल जाती है, लेकिन पिछले सत्र में इसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन ये सरकार सूचना नहीं दे रही है और सूचना छुपाने का काम किया जा है. उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रख कर अफसरों द्वारा किसी भी रंग की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जबकि गाड़ी खरीदने के लिए नियम पहले से ही तय हैं. सरकार द्वारा फिजूलखर्ची की जा रही है और महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं.

किन्नौर कांग्रेस ने फूंका डीसी का पुतला, BJP के इशारों पर काम करने के आरोप

किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने शुक्रवार (Kinnaur Congress protest) को रिकांगपिओ में डीसी किन्नौर के खिलाफ नारेबाजी की है और डीसी कार्यालय का घेराव कर डीसी किन्नौर के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि जिले के अंदर डीसी किन्नौर भाजपा के नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं.

हिमाचल में शिमला मनाली के अलावा भी बहुत कुछ है, क्या आपने किया है इन जगहों का दीदार

आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) पर आज हम आपको पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की उन टूरिस्ट डेस्टीनेशन के बारे में बताएंगे जहां आप प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं. अगर आप भी हिमाचल घूमने आ रहे हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर जाना न (Places to visit in Himachal) भूलें. पढ़ें पूरी खबर..

धर्मपुर कसौली रोड धंसा, वाहनों को सुक्की जोहड़ी सनावर रूट पर किया डायवर्ट

सड़क धंसने के कारण धर्मपुर कसौली रोड (Dharampur Kasauli Road Blocked) वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है. सड़क को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश दे दिए गए हैं. प्रशासन ने (landslide in solan) लोगों से अपील कि है कि जब भी वे कसौली की ओर आएं तो विकल्प मार्ग सुक्की जोहड़ी-सनावर-गढ़खल का प्रयोग करें.

रोहड़ू बस स्टैंड पर खड़ी बस चोरी, छैला के पास बरामद, चौकीदार सस्पेंड

हिमाचल पथ परिवहन निगम के रोहड़ू डिपो की बस को पुलिस ने छैला के पास से (htrc bus stolen from rohru) बरामद किया है और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पढ़ें पूरा मामला...

विधानसभा के बाहर DYFI और SFI का हल्ला बोल, पुलिस के साथ हल्की झड़प

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन हैं.आज DYFI और SFI कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी सहित अन्य मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया. (SFI protest outside himachal vidhansabha). इस दौरान DYFI और SFI कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो (fight between police and sfi worker in shimla) गई.

हिमाचल आएं तो खाना न भूलें ये पारंपरिक डिश, सिर्फ खास मौकों पर ही होती है तैयार

भारत की आजादी के 75 वर्ष हो (Indian Independence Day) गए हैं. आजादी के इस अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) पर अपनी परंपरा से जुड़ी चीजों का उल्लेख भी जरूरी है. इसी कड़ी में आज हम आपको हिमाचल की ऐसी पारंपरिक डिश के बारे में बताएंगे जो खास मौकों पर ही बनाई जाती है. इस पकवान को बनाने से लेकर इसके स्वाद तक सबकुछ बहुत खास है. ये हिमाचल में सेब के बाद सबसे मशहूर खाने की चीज है. जिसे सिड्डू कहते (Himachal Famous Dish Siddu) हैं. तो आइए आपको बताते हैं इस हिमाचली डिश के बारे में

कालका- शिमला रोड पर विवाद, ट्रक चालकों ने किया टोल कर्मचारी पर तलवार से वार

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर सनवारा टोल प्लाजा (Sanwara Toll Plaza) पर ट्रक चालकों और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया (Fight on Sanwara Toll Plaza) है. मामला इतना बढ़ गया कि टोल प्लाजा को कर्मचारियों को टोल प्लाजा को बंद करना पड़ा, इसके चलते जाम की स्थिति पैदा हो गई.

यहां रक्षा बंधन के साथ ही जीजा साली के बीच शुरू हो जाती है अनोखी प्रतियोगिता

राखी का त्योहार कुल्लू में भाई-बहन के प्यार के (Rakhi celebrated in unique tradition) अलावा जीजा-साली और भाभी-देवर के अनूठे मजाक से भी जुड़ा हुआ है. यहां पलक झपकते (raksha bandhan 2022) ही हाथ से राखी छीन ली जाती है. हालांकि इसे बुरा नहीं माना जाता है क्योंकि यह परंपरा का हिस्सा है.

करसोग में निकली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के तरानों से गूंजा शहर

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) मनाया जा रहा है. इसी के तहत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा (Independence Day 2022) है. हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाली जा रही (Tiranga Rally in karsog) है. जिला मंडी के उपमंडल करसोग में शुक्रवार को रामलीला मैदान से ममलेश्वर मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराने का (Har Ghar Tiranga Program in Karsog) आग्रह किया गया.