अनुराग ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट को फिर ₹1000 के शगुन का टीका!, कब कांगड़ा पहुंचेगी ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन?

केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन को पिछले दो साल से बजट नहीं बल्कि ₹1000 का शगुन मिल रहा है. बजट के लिहाज से केंद्रीय मंत्री का यह ड्रीम 5000 सालों में भी पूरा नहीं हो सकता है. वहीं, कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सांसद अनुराग ठाकुर लोगों से इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का वादा करते हैं. सियासी दावों के उलट केंद्र सरकार की प्राथमिकता हिमाचल में रेलवे लाइन को लेकर बिल्कुल विपरीत है. सामरिक दृष्टि से हिमाचल में भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन को केंद्र सरकार द्वारा तवज्जो दी जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

SHIMLA: बर्फ में स्किड हुई बस, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला: देखें वीडियो

शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी (Snowfall in shimla) लोगों के लिए आफत बनी हुई है. बर्फ में सड़कों पर फिसलन होने के कारण गाड़ियां स्किड कर रही हैं. ऐसे ही एक मामला शिमला के ढांडा में पेश आया है. जहां एक बस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई. वहीं, चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया. पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कें बंद और बिजली गुल

मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते दो दिनों से लगातर बर्फबारी (heavy snowfall in sirmaur) होने से सिरमौर जिले के ऊपरी क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल जिले के नोहराधार व हरिपुरधार क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं. ताजा बर्फबारी से लोक निर्माण और विद्युत विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं. क्षेत्र के मुख्य व संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

SIRMAUR: भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके में एक झोपड़ी पर गिरा पेड़, टला बड़ा हादसा

पिछले दो दिन से आसमान से गिरी रही आफत (heavy rainfall in Sirmaur) के कारण सिरमौर जिले के अमरगढ़ गांव के रिहायशी इलाके में एक परिवार की झोपड़ी पर साल का पेड़ (Tree fell on hut in Amargarh ) जा गिरा. जिसके कारण झोपड़ी पूरी तरह तहस-नहस हो गई. मामले की पुष्टी गांव के प्रधान अशरफ ने की है. पढ़ें पूरी खबर...

करसोग में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू, श्रमिकों की फर्जी हाजिरी पर लगेगी लगाम

उपमंडल करसोग में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया गया (National Mobile Monitoring System In Karsog) है. इससे मनरेगा श्रमिकों की रियल टाइम हाजिरी लगेगी. जिसके आधार पर मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा. साथ ही एक्टिव जॉब कार्ड की संख्या का भी पता (Karsog Bhandranu Panchayat) चल सकेगा. पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में भारी बर्फबारी से किसान-बागवान खुश, जनजीवन अस्त-व्यस्त

हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी (heavy snowfall in chamba) होने के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है. बर्फबारी के कारण जिले में कई सड़कें बंद पड़ी हैं तो कहीं बिजली व पानी की सप्लाई ठप पड़ी है. वहीं, बर्फबारी किसानों-बागवानों के लिए काफी लाभदायक बताई जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

धूमधाम से मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

1 मार्च को महाशिवरात्रि है और 2 से 8 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 का (Mandi Shivratri Festival-2022) आयोजन किया जाएगा. पड्डल मैदान में मेला भी सजेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि प्रशासन ने महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू के मलाणा गांव में 4 फुट ताजा हिमपात, बिजली-पानी की आपूर्ति ठप

मलाणा गांव में ताजा हिमपात के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का (Snowfall in Malana village) सामना करना पड़ रहा है. यहां बिजली व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है. जिस कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि वीरवार से यहां अब तक करीब चार फीट हिमपात हो गया है और अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है. पढ़ें पूरी खबर...



हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां बच्चे नहीं, सरकारी अधिकारी पैदा होते हैं, जनसंख्या महज 415

हिमाचल का ठोलंग गांव (Tholang village of Himachal) एक ऐसा गांव है जिसके हर घर में एक आईएएस या बड़ा अधिकारी पैदा होता है तो आप क्या कहेंगे. हिमाचल सर्विसेज में भी कई अधिकारी इसी गांव से हैं. कहा जा सकता है कि इस गांव में अधिकारियों की खेती होती है.पढ़ें पूरी खबर...

सोलन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, पारा लुढ़कने से जनजीवन अस्त-व्यस्त

सोलन में शुक्रवार सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी (FRESH SNOWFALL IN SOLAN ) है. ऐसे में तापमान में भी काफी गिरावट आई है. जिले के कुछ क्षेत्रों में सड़कें बंद (Roads closed in solan) हो चुकी है, तो कहीं बिजली और पानी की सप्लाई ठप पड़ी है. पढ़ें पूरी खबर...

