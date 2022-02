सेना में 1 लाख, रेलवे में 2 लाख समेत केंद्र के अधीन 8 लाख वैकेंसी : राज्य सभा में गूंजा

मंगलवार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव दिया तो वहीं सांसदों ने केंद्र सरकार के अधीन आठ लाख खाली पडे़ पदों पर भर्ती की मांग की. इसमें चौकाने वाला तथ्य यह है कि सशस्त्र बलों में एक लाख और रेलवे में दो लाख पद खाली पड़े है. यह पद ऐसे समय में खाली पड़े है जब देश में हर तरफ रोजगार की मांग है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने जयराम सरकार को घेरा, CM पर लगाया क्षेत्र की अनदेखी का आरोप

अनिल शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी (anil sharma released press release) कर कहा कि बीते रविवार को सीएम जयराम ठाकुर मंडी सदर क्षेत्र (cm jairam on mandi tour) के दौरे पर थे. सीएम ने इस दौरान तवाराफी गांव के पास इंडस्ट्रियल एस्टेट (industrial estate in himachal) का शिलान्यास किया. इसके बाद उन्होंने अपने गृहक्षेत्र सराज के बाखली में रोपवे का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया. यहां कुछ लोगों ने सीएम के समक्ष पंडोह क्षेत्र के विकास को लेकर मांगें रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने लोगों को तंज कसा कि आपका विधायक तो यहां पर है नहीं और आप मांगें रख रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

अरुणाचल में हिमस्‍खलन की चपेट में आकर बिलासपुर का जवान अंकेश लापता, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने परिवार से की मुलाकात

अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फीले तूफान में लापता हुए सात सैनिकों में से एक जवान हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर (Himachal soldier missing in avalanche) का है. लापता हुआ जवान 21 वर्षीय अंकेश भारद्वाज घुमारवीं उपमडंल के सेऊ गांव से संबंध रखता है. जवान अंकेश भारद्वाज के परिजनों से मिलने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सेऊ गांव पहुंचे थे. उन्होंने आश्वासन दिया है कि अंकेश के साथ-साथ सभी लापता जवानों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

चंबा आबकारी एवं कराधान विभाग ने सालाना टारगेट में 172 करोड़ रुपये किया अचीव

आबकारी एवं कराधान विभाग चंबा (chamba excise and taxation department) ने सालाना टारगेट में 172 करोड़ रुपये अचीव किया है. आबकारी एवं कराधान विभाग के डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र सेन का कहना है कि सरकार द्वारा अलग-अलग गतिविधियों से प्राप्त होने वाली टैक्सों (tax in himachal)की सूची दी जाती है. उसका टारगेट भी निर्धारित किया जाता है जिसके चलते चंबा जिले को 227 करोड़ का टारगेट दिया गया था. जिसमें से अभी तक 172 करोड रुपये अचीव कर लिए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

किन्नौर में भारी हिमपात के साथ ग्लेशियर गिरने का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

किन्नौर में 9 फरवरी को भारी हिमपात (snowfall in kinnaur) के साथ-साथ ग्लेशियर गिरने का अनुमान मौसम विभाग केंद्र शिमला (Meteorological Department Shimla) ने लगाया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. साथ ही स्थानीय लोगों और सैलानियों से अपील की है कि ऊंचाई वाले इलाकों और नदी-नालों से दूर रहें. यहां पढ़ें पूरी खबर..

मंडी में हाईटेक चोर! पहले तोड़ा शीशा...फिर लैपटॉप से खोला लॉक और ले उड़े कार

मंडी में चोरों के हौसले (theft cases in himachal) दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं. यहां चोरों ने पंचायत प्रधान के घर के बाहर खड़ी गाड़ी (car theft in mandi) को रात अंधेरे में ले उड़े. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित महंत (sho mandi on theft case) ने बताया कि सभी थानों को इस संदर्भ में अलर्ट कर दिया गया है. पंजाब पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कुल्लू में भूस्खलन, गोपालपुर व थाटी बीड़ पंचायत का बंजार से संपर्क कटा

उपमंडल बंजार के थाटी बीड़-जौरी सड़क मार्ग पर सोमवार देर रात भूस्खलन (landslide in kullu) हुआ है. भूस्खलन के कारण सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बाधित हो गई है. जिसके चलते गोपालपुर व थाटी बीड़ पंचायत का बंजार से संपर्क पूरी तरह से कट गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हाईकोर्ट की सख्ती भी नहीं आई थी काम, क्या नशे का नाश कर पाएगी जयराम सरकार की नई नीति ?

हिमाचल में पहली बार नशे के खिलाफ नीति बन रही है. यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश नशे के कारण सुर्खियों में आया है. पूर्व में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट नशा तस्करों को मृत्यु दंड देने के (Policy against drugs in Himachal) लिए कानून बनाने की बात कह चुका है. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी जो उदाहरण बने. प्रदेश में नशे को लेकर क्या कुछ अभी तक हुआ है, जानने के लिए आगे पढ़ें..यहां पढ़ें पूरी खबर..

Jagjit Singh Birth Anniversary: जिदंगी की बारिशों में ताउम्र कागज की कश्तियां चलाते रहे जगजीत...

Jagjit Singh Birth Anniversary: जगजीत को पढ़ाई में दिलचस्‍पी बहुत कम थी. इसी कारण वह एग्‍जाम में कई बार फेल भी हुए. जैसे-तैसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए जालंधर के डीएवी कॉलेज में एडमिशन मिला तो यहां पर भी उनका ज्‍यादातर समय गर्ल्‍स कॉलेज के इर्द-गिर्द ही कटता था. इसके अलावा उन्हें फिल्‍म देखना काफी पसंद था. उनके जन्मदिन पर जानें उनसे जुड़ी खास बातें.. यहां पढ़ें पूरी खबर..

