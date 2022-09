पीएम मोदी 24 सितंबर को आएंगे हिमाचल, भाजयुमो की रैली को मंडी में करेंगे संबोधित

Himachal Assembly Election 2022, के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सिंतबर को हिमाचल के दौरे पर (PM Modi Himachal visit on September 24) आएंगे. जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भाजयुमो की रैली को (PM Modi Mandi visit on 24 September) संबोधित करेंगे.

हिमाचल में स्क्रब टायफस से मरीज की मौत, अब तक 56 पॉजिटिव मामले

हिमाचल में स्क्रब टायफस से मौत का मामला सामने आया (man dies of scrub typhus in himachal) है. सोलन के एक मरीज की आईजीएमसी में इलाज के दौरान मौत हुई है. हिमाचल में स्क्रब टायफस के मामले हर साल सामने (Scrub Typhus in Himachal) आते हैं.

हमीरपुर में आउटसोर्स महिला कर्मी ने किया सुसाइड, पुलिस कर रही जांच

एनआईटी हमीरपुर में कार्यरत महिला आउटसोर्स कर्मी ने (Woman commits suicide in Hamirpur) जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली.महिला ने आत्महत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच (Suicide case registered in Hamirpur) शुरू कर दी है.

हमीरपुर में सुक्खू बोले- आप मुझे विधायक की ताकत दीजिए, विधायकों के समर्थन से उच्च कुर्सी पर जाऊंगा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. बुधवार को नादौन में आयोजित युवा कांग्रेस सम्मेलन में हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी युवाओं से कांग्रेस का (Sukhwinder Singh Sukhu in Hamirpur) समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अब नादौन को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना है. मुझे आप विधायक की ताकत दीजिए. मैं विधायकों के समर्थन से उच्च कुर्सी पर जाने की कोशिश करूंगा.

बीएल संतोष का हमीरपुर दौरा: वर्तमान को बाहर बिठाकर बंद कमरे में 'भूतकाल ' से भविष्य के मिशन रिपीट पर चर्चा

Himachal Assembly Election 2022, भाजपा ने मिशन रिपीट को लेकर तैयारियों को तेज कर ( (BJP focus on mission repeat)) दिया है. यही कारण है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने हमीरपुर में जहां धूमल से बंद कमरे में (BL Santosh meets Dhumal in Hamirpur)मुलाकात की. वहीं, पूर्व पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जब बातचीत की तो किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई. इतना ही नहीं उन्हें सम्मानित भी किया गया.

सीएम जयराम और अनिल शर्मा कमरा नंबर 103 में मिले, दरवाजा खुलते ही चर्चाओं का दौर शुरू

Himachal Assembly Election 2022, मंडी में सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक अनिल शर्मा की बंद कमरे में करीब आधा घंटा मुलाकात हुई. सर्किट हाउस का कमरा नंबर 103 जब मुलाकात के बाद खुला तो प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू (Jai Ram Thakur and Anil Sharma meet in Mandi ) हो गया. दोनों के बीच क्या बात हुई यह तो अभी तक साफ नहीं है.

बिलासपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव पर होगा 15 हजार का चालान, 3 चालकों से वसूला जुर्माना

नशा कर वाहन चलाने वाले चालकों के लिए जिला बिलासपुर में एक विशेष अभियान चलाया गया है. जिसके तहत नाके लगाकर वाहन चालकों की जांच की जा रही है. अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव (DRUNK AND DRIVE CHALLAN IN BILASPUR) करता हुआ मिलेगा तो 15 हजार का चालान काटा जाएगा. अभी तक 3 चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है.

रोमांच का सफर जानलेवा! हिमाचल के छितकुल ट्रैक पर लगी रोक

ट्रैकिंग कर अपने रोमांच का शोक पूरा करने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर (Himachal bans trekking of Chitkul Khimloga) है. अब आप छितकुल खिमलोग और लमखागा ट्रैक पर ट्रैकिंग नहीं Lamkhaga trek of Uttarakhand) कर पाएंगे. क्योंकि इस ट्रैक पर हिमाचल सरकार ने रोक लगा दी (Himachal bans trekking) है. साथ ही उत्तराखंड सरकार भी इसी तरह का फैसले ले, इसके लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन को एक पत्र भी लिखा गया है.

firing in nalagarh court: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 बदमाशों काे किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट में (firing in nalagarh court) फायरिंग करने के मामले में छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है. उनकी पहचान वकील उर्फ बिल्ला, विक्रम सिंह उर्फ विकी, परगट सिंह, गुरजंट सिंह, अजय उर्फ मेंटल और गुरुदीप सिंह के रूप में की गई है.

हिमाचल में आज भी कई जगहों पर होगी बारिश, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में आज भी बारिश को लेकर (rain in himachal )संभावना जताई गई है.