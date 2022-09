सावधान! गिरि जटोन डैम के खोल दिए गए 6 गेट, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते रविवार सुबह सिरमौर के श्री रेणुका जी के गिरि जटोन डैम के 6 गेट सुबह 06:30 बजे खोल दिए (Six Gates Of Jaton Dam Opened In Sirmaur) गए. ऐसे में प्रशासन ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

BJP में ही रहेंगे अनिल शर्मा, परिवार के साथ पार्टी में रहने का लिया फैसला

काफी समय से हिमाचल की राजनीति में चर्चा चल रही थी और संशय बना हुआ था कि अनिल शर्मा क्या भाजपा में ही रहेंगे या फिर कांग्रेस में वापसी करेंगे. लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है. बता दें कि अनिल शर्मा ने भाजपा में ही रहने का (Anil Sharma will stay in BJP) फैसला लिया है.

धर्मशाला में एक और राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, कल कानूनी सेवा शिविर में शामिल होंगे लॉ मिनिस्टर रिजिजू और CJI

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला में रविवार यानी 25 सितंबर को एक और राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होने जा रहा है. राष्ट्रीय कानूनी सेना प्राधिकरण नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शिमला व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कांगड़ा की ओर से पुलिस मैदान धर्मशाला में कानूनी सेवा शिविर यानी मेगा लीगल सर्विस कैंप (Mega Legal Service Camp in Dharamshala) लगाया जाएगा. जिसमें लॉ मिनिस्टर रिजिजू और CJI भी शिरकत करेंगे.

'बारिश कर भगवान बोले मोदी जी रुकिए, ये चुनाव जयराम ठाकुर का है आपका 2024 में होगा'

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी दौरा (PM modi rally in Mandi) रद्द होने पर कांग्रेस ने सीएम जयराम ठाकुर पर तंज (Sukhwinder Singh Sukhu on PM modi rally) कसा है. हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भगवान भी नहीं चाहते थे की पीएम मोदी हिमाचल आएं. सुक्खू ने कहा कि भगवान ने बारिश कर इशारा दिया है कि पीएम मोदी आप भी रूक जाइए, आपका चुनाव 2024 में है. यह चुनाव जयराम ठाकुर का है.

SHIMLA: चाबा पेयजल परियोजना के पंपिंग स्टेशन में भारी भूस्खलन, 6 करोड़ का नुकसान

राजधानी शिमला को पानी लिफ्ट करने वाली शिमला जल प्रबंधन कंपनी की चाबा पेयजल परियोजना के पंप स्टेशन में भारी भूस्खलन होने से पंप स्टेशन पूरी तरह (Landslide in Water pumping station Chaba) से जलमग्न हो गया. भूस्खलन की वजह से चाबा-गुम्मा-शिमला उठाऊ पेयजल योजना ठप हो गई है.

सीएम जयराम का चैलेंज: मंडी में हुई युवाओं की रैली से आधी रैली करके दिखा दे कांग्रेस

मंडी के पड्डल मैदान में युवा विजय संकल्प रैली को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया. रैली के उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि मौसम के चलते पीएम मोदी मंडी नहीं आ पाए. जिस कारण प्रोग्राम वैसा नहीं हो पाया जैसी योजना थी. लेकिन फिर भी युवाओं में एक जोश था. उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि मंडी के पड्डल मैदान में (CM Jairam Thakur Challenge Congress) जितनी भीड़ युवाओं की इक्कट्ठी हुई थी उससे आधी रैली कांग्रेस करके दिखाए.

फ्लॉप रही PM मोदी की मंडी रैली, फिजूलखर्ची कर कुछ नहीं हुआ हासिल: प्रतिभा सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा संकल्प विजय रैली (Yuva sankalp rally in Mandi) को हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal congress president Pratibha Singh) ने पूरी तरह असफल करार दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने और करोड़ो रुपये की फिजूलखर्ची करने के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि पीएम की इस रैली पर फिजूलखर्ची कर प्रदेश की जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ.

'ई-वीजा सुविधा से हिमाचल टूरिज्म को मिला बल, युवाओं के लिए खुले रोजगार के अवसर'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता से माफी मांगी और कहा कि वह मौसम खराब होने की वजह से मंडी नहीं पहुंच पाए लेकिन हिमाचल से उनका रिश्ता दिल से (PM Modi Virtual Address Mandi Rally) जुड़ा है. उन्होंने कहा कि वह खुद हिमाचल की संस्कृति और उत्पादों के बारे में विदेश में भी बताते हैं. उन्होंने वर्चुअली संबोधन में टूरिज्म, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी बात की.

आशा वर्कर बनने के लिए MBA, MSc और MA BEd डिग्री होल्डर्स भी कर रहे आवेदन, जानें कितनी है मासिक कमाई

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में आशा वर्कर की भर्ती होनी (Asha Worker Recruitment in Hamirpur) है. जिसके लिए विभाग के पास 350 से अधिक आवेदन आए हैं. महज पांच से सात हजार की नौकरी के लिए इन आवेदनों में ज्यादातर एमए, एमएससी और बीएड क्वालीफाईड बेरोजगार महिलाओं के आवेदन आए हैं. जिससे जिले में बेरोजगारी का अंदाजा लगाया जा रहा है.

हिमाचल में 27 सितंबर तक मौसम खराब, आज भारी बारिश से रहें सावधान

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. ववहीं, हिमाचल में आज भी कई हिस्सों में बारिश होगी. मौसम विभाग ने आज तक गर्जन के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी (Rain alert in Himachal) किया है, जबकि प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा.

