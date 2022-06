पांवटा साहिब में कार और टेम्पो में भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत

पांवटा साहिब में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात करीब 12:30 बजे NH-07 सैनवाला पुल के पास कार ने नाहन की ओर जा रहे एक टेम्पो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो की बॉडी अलग हो गई. टेम्पो में दो व्यक्ति और कार में एक व्यक्ति सवार था. हादसे में दोनों गाड़ियों के चालकों की मृत्यु ( road accident in Paonta Sahib) हो गई.

विधानसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में करसोग ब्लॉक कांग्रेस, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू

प्रदेश में पांच महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए करसोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एक्शन मोड (Karsog Block Congress Committee meeting) में आ गई है. मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए हुए लोक सभा उप चुनाव में मिली विजय को कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) में भी दोहराना चाहतीं है. इसके लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 107 बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का अभियान शुरू कर दिया है.

Shimla Summer Festival: 3500 महिलाओं और स्कूली छात्रों ने डाली नाटी, लोकगीतों की ध्वनियों से गूंज उठा रिज मैदान

राजधानी शिमला में चल रहा समर फेस्टिवल (shimla summer festival) का तीसरा दिन महिलाओं के नाम रहा. शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर 3500 महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने एक साथ पहाड़ी नाटी डाली. रिज और माल रोड पर दिनभर महिलाएं आकर्षक पहाड़ी वेशभूषा में रिज मैदान से लेकर माल रोड तक सामूहिक नाटी करती रही. स दौरान स्थानीय नहीं बल्कि सैलानियों के लिए भी रिज मैदान और माल रोड आकर्षण का केंद्र बना रहा.

ऊना में बिना अनुमति और NOC के खोल डाला शराब का ठेका, नगर परिषद ने हटाया

नगर परिषद ऊना (Una City Council) के वार्ड 3 स्थित वेंडर्स जोन में शराब के बड़े कारोबारी द्वारा नगर परिषद से बिना कोई अनुमति लिए और बिना एनओसी के शराब का अवैध ठेका खोले जाने का मामला सामने आया (Illegal liquor shop opened in Una) है. वहीं मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अवैध शराब ठेके को फौरन वहां से हटवा दिया. इतना ही नहीं वेंडर्स जोन क्षेत्र में अवैध रूप से पैर पसार रहे कुछ अन्य लोगों को भी वहां से खदेड़ा गया है.

हिमाचल के लाल राजमाह की विदेशों में मांग, 50 से ज्यादा वैरायटी के राजमाह की होती पैदावार

हिमाचल में पारंपरिक तरीके से उगाए जाने वाले राजमाह देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं. इन लोकल राजमाह की खासियत यह है कि खाने में बेहद स्वादिष्ट तो होते हैं और जल्दी पक भी जाते हैं. अपने स्वाद के कारण ही पिछले कुछ सालों से ब्राजील और अमेरिका (Brazil and America) सहित कई देशों में लाल राजमाह की भारी मांग है.

BJP Mission Repeat 2022: पन्ना और पंच परमेश्वर सम्मेलनों पर रहेगा फोकस, 32 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट तय

चुनावी साल में वर्तमान बीजेपी सरकार में अंतिम भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मंगलवार को पन्ना और पंच के जरिये मिशन रिपीट का संकल्प लिया गया. 2017 के चुनावों में पन्ना सम्मेलनों पर फोक्स दिखी भाजपा की (BJP Mission Repeat 2022 )रणनीति 2022 की सियासी सम्मर में पन्ना प्रमुख और पंचपरमेश्वर पर इर्द-गिर्द नजर आएगी.

Weather Update of Himachal: गर्मी ने बढ़ाया हिमाचल का पारा, 9 जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. हालात ये हैं कि इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है. भीषण गर्मी के साथ-साथ कई हिस्सों में लू के थपेड़ों ने भी लोगों को परेशान कर रखा है. कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और वहां मानसून दस्तक दे चुका है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में पारा लगातार चढ़ रहा है. प्रदेश के मैदानी और निचले भागों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम (Weather forecast of himachal Pradesh) हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है.

हिमाचल के 7 राजकीय ITI में CITC पाठयक्रम होंगे शुरू, जानें कब तक होगा ऑनलाइन आवेदन

हिमाचल के 7 राजकीय आईटीआई में सत्र 2022-23 से सीआईटीएस (क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम) पाठयक्रम आरंभ किए (Craft Instructor Training Scheme) जाएंगे. प्रदेश में वर्तमान में केवल सरकारी क्षेत्र में शिमला में महिलाओं के लिए एक एनएसटीआई और निजी क्षेत्र में प्रागपुर में इलेक्ट्रीशियन के लिए एक सीआईटीएस संस्थान है. अब 7 राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) खोलने को मंजूरी मिल गई (CITS courses will be started in ITI) है.

Mandi Court Decision: नाबालिग बेटी से बलात्कार पर पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा

मंडी की विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के (Mandi Court Decision) आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है.

Laptop Distribution In Himachal: 19 हजार 847 मेधावियों को आज दिए जाएंगे लैपटॉप, विधानसभा स्तर पर होंगे 55 कार्यक्रम

लंबे समय बाद अब जाकर जयराम सरकार प्रदेश के करीब 20 हजार मेधावियों को 8 जून को लैपटॉप देगी. शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के 19 हजार 847 मेधावियों को लैपटॉप (laptop distribution program in mandi) दिए जाएंगे. लैपटॉप पर सरकार करीब 83 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे.