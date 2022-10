आश्रय शर्मा का कांग्रेस से इस्तीफा, कहा- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है कांग्रेस

विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आचार संहित कुछ दिनों में लगने वाली है. इसी बीच कांग्रेस नेता आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. इस बात की घोषणा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है. (Ashray Sharma resigns from all posts of Congress) (Ashray sharma quits congress) (Ashray Sharma resigns from congress)

अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर आरोप, कहा- कांग्रेसी सोचते बहुत है, लेकिन करते कभी भी नहीं..

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assembly elections 2022) को लेकर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का आना-जाना लगा हुआ है. शुक्रवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के तीन दिन के दौरे पर (Anurag Thakur on Himachal tour) कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला.

SHIMLA: रामपुर में सड़क हादसा, एक की मौत, दो घायल

हिमाचल के जिला शिमला के रामपुर में सड़क हादसा पेश आया (Road Accident In Rampur) है. यहां एक पिकअप लहसा रोड से खाई में जा गिरी. जिसके कारण पिकअप में बैठे तीन लोगों में एक की मौके पर ही मौत हो गई और दो घायल हो (Accident In Rampur one died two injured) गए. मामले की पुष्टि डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने की है.

आचार संहिता से पहले एक और कैबिनेट, मंगलवार को आखिरी बार होगी बैठक

आदर्श आचार संहिता से पहले जयराम सरकार एक और कैबिनेट की मीटिंग (Himachal cabinet meeting) बुलाएगी. गुरूवार की मीटिंग के पांच दिन के भीतर ही अगली बैठक बुलाने पर सहमति हुई है. मंगलवार 11 अक्टूबर को कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी.

आज दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, इन सीटों पर होगा मंथन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की तैयारियां अंतिम चरण में है. इसी कड़ी में आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक में 22 विधानसभा क्षेत्रों के टिकटों पर मंथन होगा. (Congress Screening Committee meeting in Delhi ).

दिलीप सिरमौरी के गीतों पर झूमा नाहन

सिरमौर जिला निर्वाचन विभाग ने वीरवार रात को चौगान मैदान में स्वीप गतिविधियों के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन Voter awareness program in Nahan किया. जिसमें हिमाचल के मशहूर लोक गायक एवं जिला में ‘‘स्वीप’’ गतिविधियों के ‘‘आइकॉन दिलीप सिरमौरी ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी. इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिलीप सिरमौरी ने पहाड़ी, हिंदी, पंजाबी गीत पेश कर युवाओं को झूमने पर विवश कर दिया.

हिमाचल में आज बारिश को लेकर अलर्ट, देश में ऐसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. (Weather Update Himachal)

गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद हिमाचल ड्रग विभाग अलर्ट, मानपुरा से पांच दवाओं के भरे सैंपल

भारत में बनी खांसी की दवा पीने से गांबिया में हुई 66 बच्चों की मौत (Death of 66 children in Gambia) के बाद हिमाचल ड्रग विभाग हरकत (Himachal drug department) में आ गया है. विभाग ने वीरवार को तुरंत कार्रवाई करते हुए औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा में मेडन फार्मास्युटिकल कंपनी से पांच दवाओं के सैंपल भरे. विभाग ने यह सभी सैंपल जांच के लिए कंडाघाट लैब में भेज दिए हैं.

हमीरपुर में कांग्रेस में सेंध नहीं लगा पाई भाजपा, क्या अब टिकट आवंटन में होगी बड़ी सर्जरी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले सूबे में टिकट आवंटन को लेकर राजनीतिक दलों मंथन का दौर जारी है. हिमाचल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन टिकट बंटवारा और दल-बदल की राजनीति प्रदेश में चरम पर है. वैसे तो चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल करके, कांग्रेस को एक से बढ़कर एक झटके दिए दिए हैं, लेकिन हमीरपुर जिले में कांग्रेस में भाजपा स्ट्राइक नहीं कर पाई है. हमीरपुर जिले में परंपरागत चेहरों के बजाय भाजपा यहां पर नए चेहरों पर दांव चल सकती है. हमीरपुर जिले में वर्तमान में पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ही यह सियासी उलझन बनी हुई है.

सीएम जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में महज एक कमेटी तक पहुंचा सफर, विपक्ष भी उठा रहा सवाल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट (CM Jairam dream project greenfield airport) मंडी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का सफर महज एक कमेटी तक ही पहुंचा है. इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकारी तंत्र की चुस्ती नजर नहीं आ रही है. इसी कारण विपक्ष भी जयराम सरकार पर लगातार हमलावर (Congress on greenfield airport Project) है. पढ़ें पूरी खबर...

