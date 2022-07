वीरभद्र सिंह को भी शिकस्त दी थी रामलाल ठाकुर ने, घटनाओं से भरपूर रहा है इस दिग्गज नेता का जीवन

राजनीति में दिग्गज नेताओं के साथ अनेक दिलचस्प किस्से जुड़े होते हैं. हिमाचल के पूर्व सीएम रामलाल ठाकुर (Thakur Ram Lal Former CM Himachal Pradesh) भी ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं, जिनके साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं. आज ठाकुर रामलाल के जन्मदिन पर ईटीवी भारत आपको कुछ ऐसे की किस्सों के बारे में बताएगा.....

SHIMLA: ढली में फिर भूस्खलन, गाड़ी दबी, HRTC वर्कशॉप को भी खतरा

शिमला शहर में ढली में एक बार फिर भूस्खलन (landslide in Dhali of Shimla) हुआ है. वीरवार सुबह हुए भूस्खलन के चलते एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. जबकि एचआरटीसी की वर्कशॉप (HRTC Workshop shimla) को भी खतरा हो गया है. पढ़ें पूरी खबर...

Apple season in Himachal: शराब की पेटियों में पहुंच रहा सेब, पेटियों के दाम बढ़ने का असर

हिमाचल में सेब सीजन शुरू हो चुका (Apple season in himachal) है,लेकिन इस बार सेब की पेटियों और पैकिंग ट्रे के दामों में उछाल के कारण बागवान सेब फल मंडियों में शराब की पेटियों में लेकर पहुंच रहे हैं

कौल सिंह ठाकुर का आरोप, कहा: महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद घोटाला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने जल शक्ति मंत्री मंहेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप (Kaul Singh Thakur on Mahender Singh Thakur) लगाया है. उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री मंहेंद्र सिंह ठाकुर ने जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद में सैंकड़ों करोड़ का घोटाला किया है. ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal High Court: नेताओं के DO नोट पर नहीं होगा सरकारी वकीलों का तबादला, रिफ्रेशर कोर्स का आदेश

हिमाचल प्रदेश में सरकारी वकीलों के डीओ आधार पर तबादले नहीं (High Court bans transfers of government lawyers ) होंगे. अदालत अपने 57 पृष्टिय निर्णय में कहा कि लोक अभियोजक का उच्च सम्मान का एक वैधानिक पद है, जो कि जांच एजेंसी का पक्ष अदालत के समक्ष रखता है, जो एक स्वतंत्र वैधानिक अथॉरिटी है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि लोक अभियोजक की भूमिका निष्पक्ष सुनवाई के लिए आंतरिक रूप से समर्पित होती है, इसलिए यह अच्छा नहीं होगा कि इन वकीलों को राजनेताओं के साथ मिलनसार या जनता के साथ मेलजोल करते देखा जाए.

हिमाचल कांग्रेस व्यक्तिगत प्रचार से परेशान, होर्डिंग, बैनर लगाने के लिए लेना होगी परमिशन, नहीं तो होगा एक्शन

विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत प्रचार-प्रसार से परेशान है. इसी के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस के प्रचार एवं प्रकाशन कमेटी ने होर्डिंग, बैनर लगाने पर रोक लगा (Himachal Congress bans personal campaign) दी है. अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता होर्डिंग लगाना चाहता है तो उसे परमिशन लेना होगी. नहीं तो उसपर एक्शन लिया जाएगा.

Weather Update of Himachal: 10 जुलाई तक हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, नदी-नालों से दूर रहें लोग

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 10 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

सुंदरनगर में मछली पकड़ने गया युवक ब्यास नदी में फंसा, पुलिस ने किया रेस्क्यू

सुंदरनगर में बुधवार को थलौट के पास ब्यास नदी में मछली पकड़ने गया एक युवक लारजी बांध से पानी छोड़े (Youth trapped in Beas river in Sundernagar) जाने के चलते नदी के दूसरे छोर पर ही फंस गया. वहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के किनारे खड़े लोगों ने इसकी सूचना औट थाना की दी. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक को रेस्क्यू (Youth rescued from beas river) किया.

दुष्कर्म पर दुखद सियासत: गुड़िया दुष्कर्म मामले में प्रतिभा सिंह के बयान के बाद कांग्रेस का सवाल, जयराम राज में 1503 रेप केस पर खामोशी क्यों

हिमाचल में गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले पर एक बार फिर से (Politics start over Kotkhai Gudiya rape and murder case) हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh on Gudiya Rape Case) ने एक बयान में गुड़िया मामले को छोटा मामला बताया था. इसके बाद सीएम जयराम समेत बीजेपी के नेताओं ने प्रतिभा सिंह का जमकर विरोध किया. इसके बाद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा राज में दुष्कर्म के आंकड़े पेश कर सरकार को घेरा.

Cloud Burst in Kullu: कुल्लू में 30 कैंपिंग साइटों को प्रशासन ने करवाया बंद

बुधवार करीब पांच बजे मणिकर्ण के चोझ (Cloud Burst in Kullu) में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद सभी नाले में चल रही 30 कैंपिंग साइट को बंद कर दिया है. सुबह हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए. इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम कुल्लू ने मौके पर पहुंचकर सभी की जानकारी जुटाई.