जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट में देरी: मंडी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए नहीं हो पाया जमीन का अधिग्रहण

सीएम जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट (Jairam Thakur Dream Project) कब धरातल पर उतरेगा. यह प्रश्न अभी जनता के सामने बना हुआ है. 500 बीघा जमीन सरकारी और 35 बीघा जमीन का अधिग्रहण होना है, लेकिन अभी तक जमीन की डिमार्केशन (Daley in Mandi Green field Airport Project) तक नहीं हो पाई. वहीं, कांग्रेस ने भी डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.

रामपुर के कावबील में चोर में मंदिर से चुराई देव प्रतिमाएं, ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

शिमला जिला के रामपुर उपमंडल की दुर्गम पंचायत कावबील के स्थानीय देवता के मंदिर में चौरी का एक मामला सामने आया (Theft in temple in Kavbeel of Rampur) है. जहां चोर मंदिर में रखी अष्टधातु और अन्य धातुओं से बनी 9 देव प्रतिमाओं (मोहरों) को चुरा ले गया. साथ ही चांदी की देव छड़ों और अन्य कीमती सामान पर भी हाथ साफ कर दिया. बाद में ग्रामीणों ने चोर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया...

हिमाचल में सदी के अंत तक 87 प्रतिशत ग्लेशियर से होगी बर्फ गायब , 2050 तक दुनिया में बढ़ेगा 2 डिग्री तापमान

शिमला में हिमकॉस्ट ने नीति निर्धारण पर विशेषज्ञों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर (Workshop on Climate Change in Shimla) चिंता जाहिर की.वहीं, वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सदी के अंत तक हिमाचल में 87 प्रतिशत ग्लेशियरों से बर्फ गायब हो जाएगी.

सतपाल सत्ती के विवादित बोल: CM को दिखाए काले झंडे तो जमीन में गाड़ दूंगा, बुला लेना मुकेश को

ऊना में वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाने (Black Flags to CM Jairam Convoy) के दौरान भाजयुमो और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. जिसके बाद हिमाचल वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए, तो वह उन्हें जमीन में गाड़ देंगे. पढ़ें पूरी खबर..

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने में मंडी सबसे आगे, देश भर में पहल स्थान

मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर हिम ऊर्जा विभाग के सौजन्य से वीरवार दो दिवसीय अपारंपरिक ऊर्जा जागरूकता शिविर (Energy Awareness Camp Organized in Mandi) और सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया. इस मेले का शुभांरभ उपायुक्त केंद्रीय माल एवं सेवा कर मंडल मंडी मनु पंवार ने किया. इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त जनित लाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे. विभाग द्वारा इस मौके पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोग्राम (Grid Connected Rooftop Solar Power Plant) के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई थी. पढ़ें पूरी खबर...

डॉक्टर्स डे विशेष: हिमाचल के डॉक्टर दुनिया भर में मनवा चुके हैं अपना लोहा, AIIMS जैसे संस्थानों की बागडोर भी संभाल रहे हिमाचली

हिमाचल प्रदेश बेशक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहां डॉक्टर्स (National Doctors Day) और सेहत के मोर्चे पर शानदार काम हुआ है. हिमाचल के कई डॉक्टर्स देश और विदेश में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं. आइए जानते हैं प्रदेश के उन डॉक्टर्स के बारे में जो इस वक्त देश-विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं....

KULLU WOMAN MURDER CASE: बुजुर्ग महिला का हत्यारा निकला बिहार का, ये राज जानती थी महिला....

कुल्लू के गड़सा में बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा (Murder accused arrested in Kullu)लिया है. आरोपी बिहार का रहने वाला है. उसने पीट-पीटकर महिला की हत्या इसलिए की, क्योंकि उसके किसी महिला से अवैध संबंध के बारे में महिला को जानकारी थी. इसको लेकर महिला ने उसको फटकार लगाई थी. इस बेज्जती का बदला लेने के लिए उसने महिला की हत्या कर दी.

विक्रमादित्य का भाजपा महिला नेताओं पर निशाना, कहा- प्रदेश में 1500 बलात्कार हुए तांडव क्यों नहीं किया

कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को छोटा बताने पर प्रदेश भाजपा की महिला नेताओं ने प्रतिभा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल (Vikramaditya on BJP women leaders) दिया है. उन्होंने कहा प्रतिभा सिंह के बयान का गलत मतलब निकाला गया.

सीएम जयराम का ऊना दौरा: कहा- नेता प्रतिपक्ष की बयानबाजी से उनकी पार्टी ने किया किनारा

सीएम जयराम ठाकुर वीरवार को धर्मशाला से शिमला जाते समय ऊना में कुछ देर ठहरे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. सीएम ने इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस पर (Jairam Thakur on Congress) निशाना साधा.

landslide in Mandi Kullu National Highway: भूस्खलन की चपेट में आया मालवाहक ऑटो, 2 लोग घायल

बारिश के चलते मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 6 मील घ्राण के पास भूस्खलन के (landslide in Mandi Kullu National Highway) कारण अवरुद्ध हो गया है. पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से मालवाहक ऑटो भी चपेट में आया है. मालवाहक ऑटो में चालक सहित एक अन्य व्यक्ति सवार था, दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. दोनों घायल जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन हैं.