मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज सोलन जिले के दौरे पर, मतदाताओं से करेंगे मुलाकात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गतिविधियां तेज कर दी हैं. वहीं, गुरुवार, 21 सितंबर को निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सोलन जिले के दौरे पर रहेंगे. जहां राजीव कुमार 90 वर्ष से अधिक, नए मतदाताओं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे.

पीएम मोदी की रैली में 45 साल से ऊपर वालों की नो एंट्री, जानिए कैसे पड्डल मैदान में आएंगे एक लाख युवा

(Himachal assembly election 2022) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को रैली के लिए मंडी (PM Modi rally in Mandi) आएंगे और इसके साथ ही हिमाचल में भाजपा का चुनावी शंखनाद होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भाजपा ने एक लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. मोदी की इस रैली में 45 साल से अधिक के लोगों को एंट्री (No entry in PM Modi Mandi rally) नहीं मिलेगी.

सरकारी कर्मियों के बैंक खाते में अगले महीने आएंगे दो मैसेज, दीवाली से पहले घर आएगी लक्ष्मी

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को अब जल्द ही एरियर का भुगतान किया जाएगा. अक्टूबर माह में वेतन के साथ एरियर का बिल अलग से (arrears payment himachal) बनेगा और यह सीधा कर्मचारियों के खाते हैं जाएगा. अक्टूबर महीना में कर्मचारियों को बैंक खाते में दो-दो मैसेज आएंगे. पहली मैसेज सेलेरी से जुड़ा हुआ होगा. जबकि दूसरा मैसेज संशोधित वेतनमान के एरियर (Pay scale arrears payment Himachal) की पहली किश्त का होगा. पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 47 नामों पर लगी मुहर, इन नेताओं के टिकट पक्के

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. चुनाव में टिकट बंटवारे के लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में 47 नामों पर सहमति बनी है, जिसमें मौजूदा विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव व 2 पूर्व अध्यक्ष जिनमें कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप कुमार शामिल हैं.

हिमाचल में आज बारिश का अलर्ट, 24 सिंतबर तक होगी बरसात

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, प्रदेश में अगामी तीन दिनों के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक गर्जन के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी (Heavy rain alert in Himachal ) किया है.

शारदीय नवरात्रि 2022: शारदीय नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व, गुप्त नवरात्रि में भी होती है मां दुर्गा की साधना

इस साल शारदीय नवरात्रि 2022 की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही (Shardiya Navratri 2022) है, जो 5 अक्टूबर तक चलेंगे. 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते (Navratri Puja Vidhi) है.

हिमाचल में बेरोजगार हो जाएंगे डॉक्टर्स, कैसे मिलेगी हर साल 700 चिकित्सकों को नौकरी

हिमाचल में हर साल 700 डॉक्टर्स पास आउट (700 doctors pass out every year in Himachal) होते हैं. ऐसे में सेवानिवृत्ति की दहलीज पर पहुंचे डॉक्टर्स के अलावा पीजी डिग्री के लिए सिलेक्ट होने वाले डॉक्टर्स की संख्या के मुकाबले मेडिकल कॉलेजों से पास आउट हो रहे नए चिकित्सकों की संख्या अधिक है. अब स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में एमबीबीएस पास डॉक्टर्स के सर पर बेरोजगार होने का संकट मंडरा रहा है.

CM जयराम ठाकुर का केंद्र से आग्रह, इनपुट पावर कॉस्ट को 2.30 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर से अधिक न बढ़ाएं

किशाऊ बांध परियोजना की बैठक (Kishau Dam Project) आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल का पक्ष भी रखा. उन्होंने केंद्र सरकार से इनपुट पावर कॉस्ट को 2.30 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर पर स्थिर रखने का आग्रह किया. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस परियोजना में लागत वृद्धि के बचने के लिए इस मामले में तेजी लाने का आग्रह किया. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कांग्रेस के सर्वे हो रहे मैनेज, बड़े नेता ने अपने रिश्तेदारों को सर्वे की जिम्मेदारी: सुभाष मगलेट

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है. टिकट आवंट से पहले हिमाचल कांग्रेस की ओर से कराए जा रहे सर्वे पर चौपाल से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मगलेट ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.