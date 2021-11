शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में सर्दियों के मौसम में तापमान में काफी गिरावट आ गई है. ऐसे में प्रदेश के कई क्षेत्रों में सड़कों पर कोहरा जमना भी शुरू हो गया है और कोहरा जमने से हादसे हो रहे हैं. ताजा मामला ऊपरी शिमला (Upper Shimla) का है. सड़क पर कोहरा जमने से रविवार सुबह शिमला जिला में दो स्थानों पर आधा दर्जन गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर (Collision between half a dozen vehicles) होने की खबर है. इन हादसों में कई लोग चोटिल (Many people injured in accidents) भी हुए हैं और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा (damage to vehicles) है.

राजधानी शिमला के निकट पर्यटन स्थल फागू और कुफरी (Tourist Places Fagu And Kufri) के निकट घने कोहरे के चलते सात गाड़ियों की आपस में टक्कर (collision between seven vehicles) हो गई. इनमें बस, ट्रक व कई छोटे वाहन भी शामिल है. वहीं, शिमला जिला के खड़ापत्थर (khada patthar of Shimla District) में दो गाड़ियों की टक्कर हो गई. इस हादसे का कारण भी कोहरा बताया जा रहा है. हादसों के चलते रविवार सुबह दोनों तरफ जाम (traffic jam)की स्थिति पैदा हो गई. गनीमत यह रही कि आज अवकाश होने के कारण शिमला ठियोग मार्ग (Shimla Theog Marg) पर वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम है. हालांकि बाहरी राज्यों से पर्यटक फागू व कुफरी घूमने के लिए आए हुए हैं. जिन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

गौरतलब है कि शिमला में रविवार को मौसम साफ है, लेकिन ठिठुरन बढ़ रही है. सड़कों पर सुबह पाला जमा होता है, इस वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल होता है. प्रतिवर्ष कुफरी में बर्फबारी के दौरान सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है. जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है.

