शिमला: हिमाचल सरकार ने तीन अधिकारियों का तबादला किया (Transfer of IAS officers in Himachal) है. इन सभी अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने एडवाइजर लगाया (Advisor of Himachal Government) है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मुख्य सचिव राम सुभग सिंह को प्रिंसिपल एडवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नियुक्त किया गया है. वहीं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निशा सिंह को प्रिंसिपल एडवाइजर ट्रेनिंग और वरिष्ठ आईएएस अधिकरी संजय गुप्ता को प्रिंसिपल एडवाइजर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस लगाया गया है.

बता दें कि वीरवार देर शाम मुख्य सचिव राम सुभग सिंह (Ram Subhag Singh) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. राम सुभग सिंह 1987 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं. वहीं उनके पद छोड़ने के बाद आरडी धीमान (Himachal New Chief Secretary RD Dhiman) आरडी धीमान को मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आरडी धीमान 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. हालांकि वरीयता सूची में आरडी धीमान से आगे वर्ष 1987 बैच की आईएएस अधिकारी निशा सिंह का नाम था. लेकिन सरकार की पसंद होने के कारण धीमान को मुख्य सचिव बनाय गया है. बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पांच साल की सरकार सरकार के कार्यकाल में आरडी धीमान 7 वें मुख्य सचिव बने हैं.

ये भी पढ़ें: राम सुभग ने छोड़ा मुख्य सचिव का पद, अब आरडी धीमान होंगे नए सीएस, आदेश जारी