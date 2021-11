शिमला: हिमाचल भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा (Himachal BJP organization minister Pawan Rana) को पंजाब भाजपा के संगठन मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी (organization minister of Punjab BJP) दी गई है. यह निर्णय पंजाब के संगठन मंत्री को चुनावों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपने के बाद लिया गया है.



हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव (Himachal byelection) में भाजपा को चारों सीटों से हार का मुंह देखना पड़ा था (BJP had to face defeat from all four seats). जिसके बाद संगठन मंत्री पवन राणा (Organization Minister Pawan Rana) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए थे. लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) ने पवन राणा (Pawan Rana) की जमकर तारीफ की थी.

दरअसल, हाल ही में ही भाजपा कार्यसमिति की बैठक (BJP Working Committee meeting) हुई थी. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए नड्डा ने पवन राणा की जमकर तारीफ की थी. उस दिन के बाद ही अटकलें लगाई जा रही थी कि संगठन मंत्री पवन राणा (Organization Minister Pawan Rana) को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में नड्डा ने ई-विस्तारक योजना को देश के अन्य राज्यों में लागू करने की बात भी कही थी. इससे कुछ दिन पहले राज्य में हुए उपचुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद से लगातार ही सरकार व संगठन में बदलाव से लेकर अन्य कई मसलों पर चर्चा चल रही है. हालांकि, भाजपा में संगठन और सरकार के स्तर पर लगातार बैठकों का दौर पहले से जारी है.

भाजपा कोर ग्रुप की बैठक और भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी हलकों के प्रभारियों से लेकर वहां के प्रत्याशियों और मंडल की रिपोर्ट पेश की गई. बैठक में मुख्य रूप से भविष्य की रणनीति पर चर्चा होना प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस दौरान सरकार के अब तक के कार्यकाल की रिपोर्ट के साथ ही अन्य मसलों को भी प्रस्तावित रखा था.

ये भी पढे़ं: शिमला जिले में भीषण अग्निकांड, शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 घर जलकर हुए राख