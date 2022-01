शिमला: केएनएच अस्पताल में अब न ताे एडमिट महिलाओं के पास ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर पहुंचाने पड़ेंगे और न ही महिलाओं काे सिलेंडर देरी से मिलने की दिक्कत आएगी. प्रशासन ने यहां पर ऑक्सीजन प्लांट से सभी वार्डाें, लेबर रूम और ओटी काे सीधे ऑक्सीजन प्लांट से जाेड़ दिया है. इससे अब सभी जगहाें पर सीधे प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई (Oxygen plant started in KNH) जा रही है.





प्रशासन ने तकनीशियन काे बुलाकर यह सप्लाई शुरू कर दी है. अब सभी वार्डाें और ओटी में सीधे प्लांट से सप्लाई जा रही है. बता दें कि बीते समय से केएनएच में यही समस्या आ रही थी, क्याेंकि यहां पर ऑपरेशन थियेटर पांचवीं मंजिल पर है. ऐसे में वहां तक सिलेंडर पहुंचाने में दिक्कत आती थी. लेकिन अब ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी.

इसके अलावा अब नई बिल्डिंग में ही वार्ड शिफ्ट कर दिए गए हैं, जाे दूसरी और तीसरी मंजिल पर हैं और सभी जगहाें पर ऑक्सीजन सप्लाई जोड़ दी गई है, जिससे अब मरीजों को कोई परेशानी नहीं आएगी. बता दें कि केएनएच अस्पताल में महिलाओं के लिए कुल 136 बेड लगाए गए हैं. इन सभी काे ऑक्सीजन सिलेंडर से जाेड़ दिया गया है. इससे पहले पुरानी बिल्डिंग में ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई नहीं थी. मगर नए भवन में सभी बेड के साथ ऑक्सीजन प्लांट दिए गए थे.

अब अस्पताल (KNH HOSPITAL IN SHIMLA) काे नया ऑक्सीजन प्लांट भी मिल गया है जिसके बाद अब यहां पर सभी बेड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई (Oxygen plant started in KNH ) जाेड़ दी गई है. बता दें कि केवल पीडियाट्रिक वार्ड काे अभी सप्लाई से नहीं जाेड़ा गया है क्याेंकि इस वार्ड में अभी सप्लाई प्वांइट नहीं है. जल्द ही इसे भी ऑक्सीजन सप्लाई से जाेड़ दिया जाएगा.

केएनएच अस्पताल के एमएस डाॅ. रविंद्र माेक्टा ने बताया कि केएनएच अस्पताल का नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर (Oxygen plant in KNH Hospital) दिया गया है. इससे अब सभी 136 बेड समेत लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर में सीधी सप्लाई ऑक्सीजन की जाेड़ दी गई है. अब यहां पर वार्डाें में ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर नहीं ले जाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन की कमी से महिलाओं काे (Services in KNH hospital) दिक्कतें नहीं आएंगी.





ये भी पढे़ं : सिरमौर में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 108 नशीले कैप्सूल के साथ व्यक्ति गिरफ्तार

ये भी पढे़ं : Rajeev Bindal Corona positive: सुरेश कश्यप और गोविंद ठाकुर के बाद राजीव बिंदल हुए कोरोना पॉजिटिव