पांवटा साहिब: नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस लगातार मुहिम चला रही है. इसी कड़ी में सिरमौर जिले में पांवटा साहिब पुलिस भी लगातार नशे का काला कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसे हुए है. ताजा मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति से 180 नशे के कैप्सूल बरामद कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है.



जानकारी मुताबिक पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि 42 वर्षीय शमशाद, निवासी अमरकोट नशे का काला कारोबार कर रहा है. ऐसे में पांवटा पुलिस ने योजना बनाई और उक्त व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाल बुनना शुरू किया. वहीं, योजना के अनुसार जब व्यक्ति की जांच की गई तो उसके पास 18 पैकेट बरामद किए (drug case in sirmaur) गए और हर एक पैकेट में 10 नशीले कैप्सूल थे जिनकी संख्या 180 है. पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार (intoxicating capsules recovered in Sirmaur) कर जांच शुरू कर दी है.



डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की (Paonta police action against drugs) पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि (drug case in sirmaur) उनकी टीम ने एक व्यक्ति से 180 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति नशे का काला कारोबार करता है तो उसके बारे में पुलिस को जरूर सूचित करें.

