दिल्ली दौरे पर जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (himachal cm delhi tour) दिल्ली दौरे पर हैं. दिल्ली दौरे के दौरान जयराम ठाकुर (jairam thakur in delhi) आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे.

हिमाचल में मौसम साफ रहने के आसार

हिमाचल प्रदेश में बारिश (rain in himachal) और बर्फबारी (snowfall in shimla) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. बर्फबारी के चलते कई इलाकों में संपर्क मार्ग (road closed in hp) बंद हैं, जबकि ट्रांसफार्मर ठप होने के चलते लोगों को अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ रही है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 27 से 30 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है.

INDIA-CENTRAL ASIA SUMMIT: पीएम मोदी करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. इस दौरान संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने और उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है.

मथुरा दौरे पर अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा (amit shah mathura tour) के दौरे पर रहेंगे. बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह का कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है.

पंजाब दौरे पर राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब (rahul gandhi punjab tour) के दौरे पर रहेंगे. राहुल गांधी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे.

बजट सत्र से पहले पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करेंगी ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आज लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगी. इस बैठक में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

एअर इंडिया को टाटा समूह को सौंपे जाने की संभावना

केंद्र सरकार विमानन कंपनी एयर इंडिया को आज टाटा समूह को सौंप सकती है. आठ अक्टूबर, 2021 को एअर इंडिया विनिवेश (Air India Disinvestment) की प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा की गई थी. टाटा सन्स को एअर इंडिया की कमान मिली है.

