निशुल्क मिलेगी प्रिकॉशनरी डोज: आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश में 75 दिनों तक प्रिकॉशनरी डोज की सुविधा निशुल्क (Booster dose in Himachal) मिलेगी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज रिपन अस्पताल से इसका शुभारंभ करेंगे.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

मार्गरेट अल्वा भरेंगी नामांकन: उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी.

नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग: नूपुर शर्मा की (Nupur sharma controversy) गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

श्रीलंका संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग: तमिलनाडु की पार्टियों के कहने पर सरकार ने श्रीलंका संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग (All party meeting on Sri Lanka crisis) बुलाई है.