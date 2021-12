हिमाचल दौरे पर मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत हिमाचल (rss chief himachal tour) दौरे पर हैं. हिमाचल में उपचुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी को मिली हार के बाद आरएसएस प्रमुख का पहला दौरा है. ऐसे में इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस

पीएम नरेंद्र मोदी आज ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे. इसकी थीम 'न्यू अर्बन इंडिया' है.

शिमला में जल शक्ति विभाग की बैठक

आज शिमला में 'हर घर को नल से जल योजना' को लेकर आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग (iph department meeting in shimla) की बैठक होगी.

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग शिमला (meteorological department shimla issue alert) ने प्रदेश के उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी की (Snowfall in Himachal) संभावना जताई है.

लखनऊ दौरे पर अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah ) आज लखनऊ दौरे (amit shah up tour) पर रहेंगे. इस दौरान शाह निषाद पार्टी की संयुक्त रैली (Joint rally of BJP and Nishad Party ) को संबोधित करेंगे. शाह अपनी यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं व भंडारणों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे.

बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल

बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों (bank workers protest in himachal) का आंदोलन जारी है. आज बैंककर्मी देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे. यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस की ओर से यह हड़ताल की गई है.

ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार

कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (group captain carun singh) का बुधवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्‍कार भोपाल में किया जाएगा. 17 दिसंबर यानी आज बैरागढ़ मिलिट्री एरिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

उत्तराखंड दौरे पर मनीष सिसोदिया

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चार दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मनीष सिसोदिया 17 दिसंबर यानी आज भवाली में जनसभा को संबोधित करेंगे. यहां से सिसोदिया अल्मोड़ा पहुंचेंगे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे.

जी 5 पर रिलीज होगी फिल्म 420 IPC

ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर आज से थ्रिलर फिल्म 420 आईपीसी (IPC) दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी. इस फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रिप्ट लेखन का काम मनीष गुप्ता ने किया है. इस फिल्म में विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा ने मुख्य भूमिका निभाई है.

