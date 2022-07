हिमाचल के नए मुख्य सचिव होंगे RD DHIMAN: मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने वीरवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे (Ram Subhag Singh) दिया है. वे 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं. उन्होंने राज्य के सीआईसी पद के लिए आवेदन किया है. वहीं, अब आरडी धीमान हिमाचल के नए सीएस (Himachal New Chief Secretary RD Dhiman) होंगे. जिसके आदेश जारी हो गए हैं. बता दें कि आरडी धीमान जयराम सरकार के सातवां मुख्य सचिव हैं.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 16 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

फ्री बूस्टर डोज: 18 से 59 साल के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत (Free Covid Booster dose) आज से होगी.

अग्निपथ याचिका पर सुनवाई: सेना में भर्ती की नई स्कीम 'अग्निपथ' को चुनौती देने वाली याचिकाओं (Agnipath scheme) पर आज सुनवाई होगी.