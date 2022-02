निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट (union budget 2022) पेश करेंगी. इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को राज्यसभा के पटल पर रखा था. कोरोना के कहर से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच ये आम बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा.

हिमाचल में बच्चों को आज से लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज

हिमचाल प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज से (Vaccine for Teenagers in Himachal) लगेगी. पहली डोज का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के बाद अब दूसरी डोज की तैयारी पूरी कर ली गई है.

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज उत्तराखंड (cm jairam uttarakhand tour) के दौरे पर रहेंगे. सीएम जयराम विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे. साथ ही सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे.

हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में धुंध छाए रहने को लेकर (fog Alert in himachal) मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. आगामी 24 घंटों के दौरान 4 मंडी, कांगड़ा, बिलापसुर, ऊना में सुबह और शाम के समय धुंध छाई रहेगी, ऐसे में विजीबिलिटी कम होगी. इसके अलावा प्रदेश में दो फरवरी से बारिश और बर्फबारी (rain and snowfall in hp) का दौर फिर से शुरू हो जाएगा.

साउथ फिल्म रत्सासन की रीमेक की शूटिंग देहरादून, मसूरी, धनौल्टी आदि क्षेत्रों में 15 दिनों तक चलेगी. 1 फरवरी यानी आज से फिल्म की शूटिंग शुरू (film shooting in mussoorie) हो सकती है. मसूरी मालरोड और मसूरी ओक ग्रोव स्कूल झडीपानी में फिल्म के दृश्य फिल्माए जाएंगे.

बैंकिंग और एलपीजी कीमतों में बदलाव जैसी चीजें भी काफी मायने रखती हैं. इसी वजह से इन चीजों में किसी भी तरह का परिवर्तन महीने की शुरूआत से लागू किया जाता है. एक फरवरी से भी कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है.

मध्य प्रदेश में आज से स्कूल (school open in mp) खोले जाएंगे. कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाएं 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगी. जबकि, आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या (magha mauni amavasya) के रूप में मनाते हैं. इस दिन माघ का दूसरा शाही स्नान होता है. इस बार अमावस्या दो दिन है. पहले दिन श्राद्ध आदि की अमावस्या मनाई गई. जबकि, मंगलवार को भी स्नान-दान का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे.

