हिमाचल बीजेपी की बैठक

हिमाचल प्रदेश में चार सीटों पर हुए उपचुनाव (by poll in himachal pradesh) में मिली करारी हार के बाद मिशन रिपीट के लिए महाजनसंपर्क अभियान का खाका तैयार करने के लिए बीजेपी ने बुलाई पदाधिकारियों की बैठक. आज शिमला में हिमाचल बीजेपी की बैठक (himachal bjp meeting) होगी.

सुरेश कश्यप, बीजेपी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश

Himachal Weather Update: भारी बर्फबारी को लेकर हिमाचल में येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम खराब (Himachal Weather Update) रहने वाला है. प्रदेश में आज से बारिश-बर्फबारी (heavy snowfall in Himachal) का दौर शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इस दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों किन्नौर, लाहौल-स्पीति, शिमला, चंबा में बर्फबारी (snowfall in chamba) होने की संभावना है. वहीं, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं.

पहाड़ों पर बर्फबारी

शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही (proceedings of lok sabha and rajya sabha) का आज तीसरा दिन है. कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron variants of corona virus) पर लोकसभा में आज चर्चा कराई जाएगी. लोकसभा में ओमीक्रोन वेरिएंट पर चर्चा नियम 193 के तहत कराई जाएगी.

सदन की कार्यवाही

Omicron गाइडलाइंस आज से लागू

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (new variant of corona omicron) को लेकर दूसरे देशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लेकर नई गाइडलाइंस (new guidelines for international travelers) आज से लागू होंगी. गाइडलाइंस के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने साथ ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी. अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री देनी होगी. अपनी जानकारी केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

कोविड जांच

किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक

किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक (farmers organizations meeting) है. इस बैठक में किसान आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया जा सकता है.

किसान संगठन

मुंबई दौरे पर सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (west bengal cm mamta banerjee) मुंबई दौरे (mamta banerjee mumbai tour) पर हैं. आज ममता बनर्जी एनसीपी चीफ शरद पवार (ncp chief sharad pawar) से मुलाकात करेंगी.

ममता बनर्जी, सीएम, पश्चिम बंगाल

आज से लागू हो रहे हैं ये बदलाव

आज से नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम जनजीवन पर प्रभाव डालेगा. आज से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें बदल (lpg cylinders prices change) सकती हैं. इसके अलावा बैंकिंग और पेंशन (banking pensions rule change) से संबंधित कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं.

घरेलू गैस सिलेंडर

आज से माचिस महंगी

14 साल में पहली बार आज से माचिस की डिब्बी के दाम बढ़ रहे हैं. माचिस का एमआरपी 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये हो जाएगी. हालांकि, 36 तीलियों की जगह कीमत बढ़ने के बाद इनकी संख्या 50 होगी.

यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (congress leader priyanka gandhi) आज उत्तर प्रदेश दौरे (priyanka gandhi up tour) पर रहेंगी. यूपी के मुरादाबाद में प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी.

प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता

नैनीताल में हर पर्यटक की कोविड जांच

नैनीताल के सभी एंट्री प्वाइंट्स पर आज से पर्यटकों की कोविड जांच (tourists covid test in nainital) शुरू हो रही है. नैनीताल आने वाले पर्यटकों के कोविड-19 दस्तावेजों का भी सत्यापन होगा. नैनीताल के तीन एंट्री प्वाइंट्स पर कोविड बूथ बनाए गए हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज

