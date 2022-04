कुल्लू: एनएचपीसी चरण दो (NHPC Phase II) की मणिकर्ण घाटी के शिल्हा में निर्माणाधीन टनल (under construction shilha tunnel) में एक बार फिर रिसाव (leakage in shilha tunnel) हुआ है. शुक्रवार देर रात को टनल के भीतर भारी मात्रा में मलबा और पानी आ गया. टनल के भीतर मलबा और पानी आने से निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई और मजदूरों ने भाग कर जान बचाई. सोशल मीडिया (video viral in social media) पर इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में टनल के भीतर लोगों के चिल्लाने की भी आवाजें आ रही हैं, लेकिन इस घटना में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है. एक सप्ताह पहले भी टनल में रिसाव हुआ था, जिसमें टनल का निर्माण कर रही कंपनी की मशीनरी को नुकसान पहुंचा था. पानी के रिसाव से टनल के अंदर दलदल बन गया है. लगातार जगह-जगह हो रहे रिसाव के कारण निर्माण कार्य भी समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है.

उधर, इस बारे में एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला (sdm kullu on shilha tunnel) ने बताया कि टनल में रिसाव की सूचना मिली है. किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, मशीनरी को नुकसान हुआ है. अभी तक कारणों का पता नहीं लग पाया है. बार-बार रिसाव कैसे हो रहा है इसकी जांच की जाएगी.

