fodder scam : लालू प्रसाद यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सजा पर सुनवाई

चारा घोटाला (fodder scam) से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी (withdrawal from doranda treasury) मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया (lalu convicted of fraudulent withdrawal) है. अदालत लालू की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई करेगी. मार्च, 1990 से मार्च 1995 और अप्रैल, 1995 से जुलाई, 1997 के बीच मुख्यमंत्री रह चुके हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव को लेकर बैठक, एसडीएम ने दिए ये निर्देश

पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव (holi festival in palampur) का आयोजन किया जाएगा. एसडीएम (sdm palampur on holi festival ) ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप और कोविड नियमों की अनुपालना के साथ राज्य स्तरीय होली महोत्सव (state level holi festival in kangra) का आयोजन 15 से 18 मार्च तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान पालमपुर में किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

किन्नौर में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन, डीसी ने दी जानकारी

किन्नौर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2022 के उपलक्ष्य पर स्वीप कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता (program on voters day in hp) का आयोजन किया जा रहा है. डीसी आबिद हुसैन सादिक (dc kinnaur on voter awareness campaign) ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

चंद्रा घाटी में पूणा पर्व का आगाज, 23 फरवरी को राजा घेपन करेंगे भविष्यवाणी!

लाहौल-स्पीति में फागली उत्सव के बाद अब पूणा कार्यक्रम का भी (Poona festival in lahaul spiti) आगाज हो गया है. जिला लाहौल स्पीति की आराध्य देवी बोटी के स्वर्ग प्रवास से लौटने के बाद चंद्रा घाटी के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और विभिन्न गांव में ग्रामीण, देवी-देवता के स्वर्ग प्रवास से वापसी के बाद कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. राजा घेपन अपने गुर के माध्यम से 23 फरवरी को साल भर की भविष्यवाणी करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

मनाली की वादियों में लाइट..कैमरा..एक्शन, साउथ फिल्म में पायलट का रोल निभा रहे कुल्लू के वेद प्रकाश

कुल्लू-मनाली में बर्फबारी के बाद कई फिल्म यूनिट यहां पर लोकेशन देखने के लिए पहुंच चुकी है. इन दिनों जिला कुल्लू की उझी घाटी में साउथ फिल्म की शूटिंग (film shooting in kullu manali) हो रही है. साउथ के कलाकारों के अलावा कुछ स्थानीय युवाओं को भी अभिनय करने का मौका दिया गया है. जिसमें ढालपुर निवासी वेद प्रकाश तमिल फिल्म में बतौर पायलट नजर आएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

हिमाचल में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक का छठा दिन, मरीजों की बढ़ी परेशानी

हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक (hp doctors pen down strike) का आज छठा दिन है. डॉक्टर्स की ये हड़ताल करीब सात दिनों तक चलेगी. प्रदेश के सभी अस्पतालों में चल रही चिकित्सकों की स्ट्राइक के कारण मरीजों को भारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

मंडी में एलपीजी सिलेंडर में धमाका, एक ही परिवार के 10 लोग झुलसे

यूपी के योगेश कुमार और राकेश कुमार मंडी के रामनगर में दो कमरों में किराये पर रहते थे. मंगलवार सुबह जब परिवार खाना खा रहा था, तो गैस लीक होने से एलपीजी सिलिंडर में अचानक जोरदार धमाका (Blast in LPG cylinder in Mandi) हुआ और दोनों कमरों में आग लग गई. इससे दोनों परिवार आग की चपेट में आ गए. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

सावधान! हिमाचल में मौसम फिर बदलेगा करवट, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने (Weather update himachal pradesh) वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. सोमवार को प्रदेश भर में मौसम साफ (weather clear in shimla) बना रहा. शिमला में धूप खिली रहने से लोगों को ठंड से भी राहत मिली, लेकिन आगामी 48 घंटों में शिमला में भी मौसम खराब रहने की संभावना है, लेकिन बर्फबारी की संभावना कम है. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

हिमाचल में IPS और HAS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें सूची

हिमाचल सरकार ने पुलिस विभाग में आईपीएस और एचपीएस (Officers Transfer in Himachal) अधिकारियों के तबादले (IPS and HAS Officers Transfer) किए हैं. प्रदेश सरकार ने कुल 13 अधिकारियों के तबादले किए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

जेबीटी प्रशिक्षुओं का क्रमिक अनशन खत्म, मुख्यमंत्री ने दिया ये आश्वासन

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन के बाद जेबीटी प्रशिक्षुओं का क्रमिक अनशन खत्म हो गई है. संयुक्त मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ (Himachal Pradesh Teachers Association) के प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला और उनके समक्ष अपनी मांगें रखी. इस दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए. यहां पढ़ें पूरी खबरे..

