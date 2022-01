शिमला: हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार (covid-19 cases in himachal) बढ़ रहे हैं. खासकर जनवरी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार (corona cases in himachal) डराने वाली है. बीते 4 हफ्तों के आंकड़ों (Corona cases in Himachal in January) पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि कोरोना कैसे हिमाचल में कहर बरपा रहा है.

बात अगर 1 जनवरी की करें तो प्रदेश में 83 कोरोना के नए मामले (new corona cases in himachal) दर्ज किए गए थे और एक व्यक्ति की मौत हुई थी. 3 जनवरी को कोरोना के मामले में थोड़ी वृद्धि हुई और आंकड़ा 100 के पार गया. 3 जनवरी को 137 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद दिनों दिन कोविड के केस बढ़ते चले गए और 7 जनवरी को कोरोना के नए मामलों ने 500 का आंकड़ा पार कर लिया. सात जनवरी को कोरोना के 574 मामले दर्ज किए गए. वहीं, एक तारीख से सात तारीख तक के पहले हफ्ते में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई और इस दौरान कोरोना के 2,002 नए मामले सामने आए.

1 जनवरी से सात जनवरी तक कोरोना के कुल मामले और मौतें

तारीख (जनवरी) कोरोना के नए मामले कुल एक्टिव केस मौत 1 83 474 1 2 76 526 1 3 137 621 1 4 260 859 0 5 374 1216 1 6 498 1655 0 7 574 2153 1

8 जनवरी को प्रदेश में कोरोना के 728 नए मामले दर्ज (new corona cases in himachal) किए गए हालांकि इस दिन कोरोना के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई. वहीं, 9 जनवरी को कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी देखी गई. इस दिन 498 मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत हुई. लेकिन 10 जनवरी को प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल देखा गया.

दस जनवरी को प्रदेश में 1200 मामले सामने आए और दो लोगों की मौत हुई. इसके बाद आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता गया. 11 जनवरी को 1550, 12 जनवरी को 1804 मामले और तीन लोगों की मौत हुई. इसी तरह 13 जनवरी को 1773 और 14 जनवरी को प्रदेश में नए कोरोना मामलों की संख्या 1975 हो गई. 8 से 14 तारीख तक यानी जनवरी के दूसरे हफ्ते मेंं कोरोना के 9,528 मामले दर्ज किए गए. जो पिछले हफ्ते से करीब 5 गुना ज्यादा थे.

8 जनवरी से 14 जनवरी तक कोरोना के कुल मामले और मौतें

तारीख कोरोना के नए मामले कुल एक्टिव केस मौत 8 728 2811 0 9 498 3148 1 10 1200 4186 2 11 1550 5476 0 12 1804 6937 3 13 1773 8115 1 14 1975 9528 1

जनवरी के तीसरे हफ्ते में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार मानो बेकाबू हो गई. 15 जनवरी से 21 जनवरी तक ना सिर्फ मामलों में बढ़ोतरी हुई बल्कि मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा. जनवरी के तीसरे हफ्ते में कोरोना के 17,024 मामले सामने आए, जो पहले हफ्ते से करीब नौ गुना ज्यादा थे. इसी हफ्ते में 36 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई.

15 जनवरी से 21 जनवरी तक कोरोना के कुल मामले और मौतें

तारीख कोरोना के नए मामले कुल एक्टिव केस मौत 15 1959 10553 0 16 1079 11000 2 17 2446 12142 6 18 3084 13639 5 19 3148 14918 7 20 2368 15618 7 21 2940 17071 9

22 जनवरी से 28 जनवरी तक कोरोना के कुल मामले और मौतें

जनवरी के चौथे हफ्ते में कोरोना के नए मामले तीसरे हफ्ते के मुकाबले तो कम रहे लेकिन इस हफ्ते कोरोना सबसे ज्यादा लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ. 22 जनवरी से 28 जनवरी के हफ्ते में कोरोना के 10,227 मामले सामने आए, जबकि इस एक हफ्ते में ही 52 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई.

तारीख कोरोना के नए मामले कुल एक्टिव केस मौत 22 2216 17295 6 23 755 16821 2 24 1766 15541 11 25 1026 13260 9 26 801 11141 8 27 1820 10336 7 28 1843 9752 9

कुल मिलाकर बीते 4 हफ्तों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार डरा रही है. जनवरी में ना सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, जो ज्यादा चिंता का विषय है. जनवरी महीने के बीते चार हफ्तों यानी 1 जनवरी से 28 जनवरी तक कोरोना के 38,781 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 101 लोगों की संक्रमण के चलते मौत (death due to corona in HP) हुई है.

जनवरी माह में हर हफ्ते बढ़ा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ-

हफ्ता नए केस मौत 1-7 जनवरी 2002 5 8-14 जनवरी 9528 7 15-21 जनवरी 17024 36 22-28 जनवरी 10227 52 कुल 38781 101

कोरोना संक्रमण के नए मामले और मौत के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश में कोरोना को देखते हुए बंदिशें लागू हैं. कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार और एक्सपर्ट तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं.

