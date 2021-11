रामपुर: रामपुर बुशहर (rampur bushhar) के खनेरी अस्पताल (Khaneri Hospital) में आचार संहिता हट जाने के बाद भी एक्स-रे मशीन (X-ray machine) को स्थापित नहीं किया गया है. इसमें साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही (Health department negligence) सामने आ रही है. प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द अस्पताल में एक्स-रे मशीन लगाने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी इस पर गौर नहीं कर रहा है.



बता दें कि यहां पर एक्स-रे मशीन बीते अप्रैल माह से शॉर्ट सर्किट (short circuit) होने के कारण बंद पड़ी है. जिसको लेकर यहां पर अब नया प्लांट स्थापित करना पड़ रहा है. लेकिन बीते महीनों से विभाग द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की गई. इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने रामपुर का दौरा किया जिसके बाद यहां की जनता ने उनके समक्ष इस समस्या को रखा तो मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द यहां पर एक्स-रे प्लांट स्थापित करने को स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए. बावजूद इसके आज तक यहां पर एक्स-रे प्लांट स्थापित नहीं किया गया. ऐसे में रामपुर की जनता में भारी रोष (Massive anger among the people of Rampur) है.

आपको बता दें रामपुर बुशहर 4 जिलों का केंद्र (Rampur Bushahr Center of 4 Districts) माना जाता है यहां पर खनेरी अस्पताल में हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन उन्हें यहां पर बीते अप्रैल माह से एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पा रही है. जिस कारण वे निजी क्लीनिक जाने को मजबूर (people go to private clinic) हैं, जिसको लेकर जनता में भारी रोष पनप रहा है.

इस बारे में रामपुर के उप इंचार्ज डॉक्टर अजय नेगी (Deputy Incharge Dr Ajay Negi) से बात की गई तो उन्होंने बताया की खनेरी अस्पताल में एक्स-रे मशीन को स्थापित करने का कार्य डीडीयू अस्पताल (DDU Hospital) को सौंपा गया है, लेकिन अभी तक एक्स-रे मशीन स्थापित नहीं हो पाई है.



वहीं, जब इस बारे में शिमला स्थित डीडीयू अस्पताल के एमएस डॉ. रविन्द्र मोक्टा (Dr. Ravindra Mokta, MS, DDU Hospital) से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है. इस संबंध में डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग (director health department) को पत्र लिखा गया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई भी राशि मुहैया नहीं करवाई गई है. उन्होंने कहां जैसे ही राशि मुहैया करवाई जाएगी. उसी के उपरांत खनेरी अस्पताल में एक्स-रे प्लांट स्थापित किया जाएगा.



