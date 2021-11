शिमला: केंद्र सरकार (central government) ने तीनों कृषि कानूनों (three agricultural laws) को वापस लेने का फैसला किया है. तीनों नए कृषि कानून (new farm laws) को वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर (congress attacks on central government) हमलावर है. हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला (himachal congress incharge rajeev shukla) और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (leader of opposition mukesh agnihotri) ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया है.

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला (leader of opposition mukesh agnihotri) ने कहा कि किसानों ने आज सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया है. एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं. इस दौरान किसानों को काफी तकलीफ हुई है. सरकार को ऐसा ही करना था तो पहले ही कर देती, लेकिन सरकार ने किसी की बात नहीं मानी और आज झुकना पड़ा. उन्होंने कहा कि देश और हिमाचल में उपचुनावों (bypoll in himachal) में बीजेपी को मिली हार का नतीजा है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस (central government withdraw agricultural law) लेने पड़े.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (leader of opposition mukesh agnihotri) ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को कृषि कानूनों को वापस लेने से पहले पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी. एक साल से किसान लगातार सड़कों पर थे. सैकड़ों किसानों की जान चली गई और प्रधानमंत्री को अब याद आ रहा है कि यह कृषि कानून किसानों के हक में नहीं था.

भाजपा को उपचुनावों में पूरे देश में हार मिली है. अब भाजपा को अगले चुनावों में पूरे देश में हार दिख रही है. इस हार से बचने के लिए भाजपा ने इन कानूनों को वापस लिया है. भाजपा की सरकार चाहे प्रदेश में हो या देश में, इन्हें किसी भी वर्ग से कोई लेना-देना नहीं है. यह सिर्फ चुनाव की राजनीति करते हैं. नेता प्रतिपक्ष (leader of opposition mukesh agnihotri) ने कहा कि आज जय जवान-जय किसान की जीत हुई है. आज भारत की महान जनता और किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (chief minister of himachal pradesh jairam thakur) को भी प्रदेश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए.

