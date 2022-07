शिमला: हिमाचल में मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरने के लिए सोमवार को आवेदन का अंतिम दिन था. शाम पांच बजे तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित थी. बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह (Himachal Chief Secretary Ram Subhag Singh) ने भी आवेदन किया है. हालांकि इसकी पुष्टि करने के लिए सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी तैयार नहीं है और न ही सरकार के मंत्री इस बारे में कुछ बोल रहे हैं. लेकिन सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग के सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव ने भी आवेदन किया है.

मंगलवार को इस बारे में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. बताया जा रहा है कि सीआईसी के लिए 50 से अधिक आवेदन आ चुके हैं. इस समय एसीएस आर. डी. धीमान वन विभाग की पूर्व मुखिया सविता शर्मा, आरएन बत्ता सहित कुछ एडवोकेट व सेना से सेवानिवृत्त एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिस भी है. इस बीच हिमाचल की अफसरशाही में मुख्य सचिव के आवेदन को लेकर चर्चा हो रही है. राम सुभग सिंह इसी साल रिटायर हो जाएंगे और यदि उनकी दावेदारी मजबूत हुई तो तीन साल तक सीआईसी होंगे.

इससे पहले 26 जून को होटल पीटरहॉफ में करीब एक घंटे तक चली सीआईसी की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) के बीच गहन चर्चा हुई और कई अधिकारियों के नामों पर भी डिस्कस किया गया. लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर फिलहाल के नाम का ऐलान किया गया. हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर अभी फैसला नहीं हो पाया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच हुई बैठक में भी सीआईसी पर कोई फैसला नहीं हो सका. उस दिन केवल सूचना आयुक्त का नाम ही फाइनल हो पाया है.

सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 2 वर्ष घटा दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु सीमा भी 2 साल घटाकर 65 से 63 वर्ष कर दी है. अब आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा. पहले यह कार्यकाल 5 वर्ष का रहता था. ऐसे में अब आगामी दिनों में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति 3 साल की होगी. प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो गया है. पूर्व कांग्रेस सरकार में रिटायर आईएएस अधिकारी नरेंद्र चौहान की इस पद पर तैनाती हुई थी. इस पद के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ-साथ वकीलों और पत्रकारों ने भी आवेदन किया है. इसके लिए सरकार को अब तक कुल 50 से अधिक आवेदन मिले हैं.

केंद्र में जाएंगे डीजीपी संजय कुंडू: वहीं, एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू (Himachal DGP Sanjay Kundu) के केंद्र सरकार में जाने के पक्के आसार हैं. केंद्रीय कैबिनेट की सब कमेटी (Sub Committee of the Union Cabinet) ने उनका नाम इम्पेनल किया है कुंडू 1989 बैच के अधिकारी हैं उनकी रिटायरमेंट 2024 में होनी है, लेकिन अब वे केंद्र के लिए इम्पेनल हो गए हैं ऐसे में हिमाचल में नया डीजीपी नियुक्त करने होगा. कुंडू के बाद सीनियोरिटी लिस्ट में आईपीएस एसआर ओझा व आईपीएस एसबी नेगी हैं. फिलहाल अभी यह देखना होगा कि संजय कुंडू को केंद्र में नई जिम्मेदारी कब मिलती है.