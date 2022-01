शिमला: हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh) का दौर जारी है. शनिवार देर रात से शिमला सहित प्रदेश के कुल्लु, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा में भारी बर्फबारी हो रही है. शिमला में करीब आधा फुट बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी बर्फबारी हो रही है. मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल में भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया (snowfall in shimla) हैं.

बर्फबारी के चलते शिमला शहर के साथ ही ऊपरी इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से ठप (roads closed in Shimla) हो गई है. आवाजाही बाधित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली भी गुल (power supply interrupted in himachal) हो चुकी है. बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है. पारा लुढ़कने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड (coldwave in hp) पड़ रही है. ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं व आग और हीटर का सहारा ले रहे हैं.

वहीं, शिमला पहुंचे पर्यटक बर्फबारी होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं. पर्यटकों का कहना है कि वे बर्फबारी की उम्मीद लेकर ही शिमला आए थे और देर रात से ही बर्फबारी हो रही है. सुबह-सवेरे राजधानी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई. पर्यटक भी सुबह ही होटलों से बाहर आकर रिज मैदान पर बर्फ के साथ मस्ती करते नजर (tourist enjoying snowfall in shimla) आए.

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार से ही बर्फबारी का दौर जारी है. प्रदेश में आज दोपहर तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. सोमवार से मौसम साफ रहने की संभावना है. बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप (Roads closed after Snowfall in Shimla) हो गई है. सुबह से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियां नहीं चल पाई.

