मंडी: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी (weather update himachal pradesh) का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है. मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी (snowfall in mandi upper area) और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का (rain in mandi) दौर जारी है. बारिश-बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शनिवार दोपहर बाद मैदानी क्षेत्रों में शुरू हुई बारिश के बाद, अब देर रात से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है.

बारिश-बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट (temperature down in hp) दर्ज की गई है. लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं. कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं. जिला के पराशर, कमरूनाग, शिकारी, सराज, बरोट, रोहांडा, निहरी, चौकी, पंडार, करसोग क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी (fresh snowfall in himachal) हो रही है. बर्फबारी के चलते कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही (road closed in mandi ) बाधित है. जिला प्रशासन ने पर्यटकों व आम जनता से सावधानी बरतने और ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है.

ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है. हालांकि बर्फबारी बागवानों के लिए बरदान साबित होगी. बर्फबारी के चलते सड़क बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी (mandi dc on weatehr) बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 जनवरी को मंडी जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. उन्होंने सभी लोगों व पर्यटकों से नदी-नालों के किनारे न जाने व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा अधिक ऊंचाई और निम्न तापमान वाले इलाकों में जाने से बचने का आग्रह किया है.

उपायुक्त ने समस्त पंचायत प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रैकर्स एवं नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे इस बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके. आपात स्थिति में आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 01905-226201, 202, 203, 204 अथवा टोल फ्री 1077 नंबर पर सूचित करें.

